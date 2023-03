Andreescu: “Due legamenti della caviglia KO, ma poteva andare peggio”

Brutte notizie per Bianca Andreescu. La forte e sfortunata 22enne tennista canadese si è infortunata nel corso del suo match di ottavi di finale al Miami Open, una terribile distorsione alla caviglia che l’ha costretta ad uscire dal campo in carrozzina. Dalla dinamica dell’infortunio, si è subito intuito che il problema fosse serio. Purtroppo gli accertamenti diagnostici hanno confermato la lesione ai tendini della caviglia, ma afferma che poteva anche andare peggio e che si dice fiduciosa di poter rientrare al più presto.

Così scrive Bianca sui propri canali social: “I risultati mostrano che ho sofferto una lesione a due legamenti della caviglia sinistra. È difficile dire con esattezza quanto tempo ci vorrà ora, ma posso dire che avrebbe potuto essere molto peggio! Affronterò la cosa giorno per giorno, e sono ottimista che col giusto lavoro, riabilitazione e preparazione, tornerò in campo presto. La riabilitazione è già iniziata e vi terrò aggiornati su come procede”.

La campionessa di US Open 2019, attualmente n,31 del ranking WTA, dopo troppi stop per infortuni stava cercando in quest’inizio di 2023 di ritrovare il suo miglior tennis. Proprio a Miami stava disputando un eccellente torneo, con tre bei successi su Raducanu (splendida partita), Sakkari e Kenin, prima dell’infortunio negli ottavi contro Alexandrova che l’ha costretta al ritiro. “È stato il dolore più forte mai provato” aveva affermato a caldo dopo la distorsione, ringraziando le moltissime persone che le hanno mandato messaggi di sostegno.