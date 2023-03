Novak Djokovic si riscalda per la stagione su terra rossa

Mentre Rafael Nadal è già all’opera nella sua Accademia per prepararsi al ritorno in campo nella stagione su terra battuta, Novak Djokovic non è da meno e si allena intensamente nella sua città natale, Belgrado. Il campione dell’Open di Australia si sta allenando duramente dopo essere stato sconfitto da Daniil Medvedev nell’ATP di Dubai, e si prepara per il suo ritorno ufficiale nel circuito al prestigioso ATP Masters 1000 di Montecarlo in programma dal prossimo 09 aprile.

Con la sua partecipazione pienamente confermata, Djokovic si sta allenando con impegno presso le strutture del suo centro, rispettando i tempi di preparazione e voglioso di ritornare in campo.