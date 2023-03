Masters 1000 Miami: fantastico Sonego! Serve come un treno, “le canta” a Tiafoe e vola agli ottavi contro Cerundolo (con la sintesi della partita)

Grandissima prestazione e vittoria di Lorenzo Sonego a Miami. Nel secondo Masters 1000 della stagione, il piemontese serve come un treno e demolisce la resistenza di Frances Tiafoe, vincendo col secco score di 6-3 6-4 in appena 73 minuti di gioco complessivi (c’è stata un’interruzione per pioggia) e volando negli ottavi, dove sfida per un posto nei quarti di finale Francisco Cerundolo, autore dell’eliminazione di Auger-Aliassime. Questo Sonego fa sognare e può sognare di continuare la sua strada nel torneo della Florida: quando il torinese è così carico di energia e serve così bene, nessun risultato è precluso.

I numeri del match spiegano bene che razza di prestazione abbia prodotto Lorenzo: 8 Ace e nessun doppio fallo, 76% di prime in campo con le quali ha ricavato un incredibile 91% di punti (31 su 34!). Ma ancor più straordinario il rendimento con la seconda palla, 9 punti su 11, 82%, numeri da big-server in giornata doc. Non ha concesso alcuna palla break in tutto il match, strappando in modo chirurgico un break per set all’avversario, quanto basta per vincere e continuare la strada nel torneo, insieme a Jannik Sinner. I due oggi tornano in campo, l’altoatesino in apertura nel big-match vs. Rublev, di nuovo nella sessione notturna “Sonny”.

La vittoria di Lorenzo è contro pronostico (Tiafoe è uno dei tennisti più “caldi” del momento, e n. 14 ATP, al best ranking in carriera) ma non del tutto sorprendente, perché c’erano ampi segnali che Sonego fosse in buona forma e, come si sul dire, avesse il classico “colpo in canna”, ponto a regalarsi un upset importante. Già da qualche torneo lo si era visto in grande crescita sul piano atletico, dell’energia e della condizione. Queste sono le basi del suo tennis, più di qualsiasi altro colpo o schema, quella forza interiore e l’indomabile senso per la lotta che lo portano ad esaltarsi e andare oltre a qualche limite tecnico e di sensibilità. Quando Lorenzo sta bene, le sue caviglie scattano come molle pronte ad aggredire col diritto ogni palla, sostengono le sue rincorse da dietro su ogni affondo (… il “polipo” difensivo, appunto), lo spingono a buttarsi avanti prendendosi grandi rischi. Sull’impeto, sull’energia e sulla fiducia, tutto il suo tennis funziona (22 vincenti e solo 2 unforced a reperto), e soprattutto trova quella serenità e carica che fa esplodere il servizio, il colpo più decisivo nel suo gioco, quello che ha affinato fin piccolo e portato a livelli d’eccellenza.

Oggi si è visto tutto questo, un “Sonny” forte, sicuro, tanto concentrato da farsi scivolare addosso senza problemi anche una pessima interruzione per pioggia che poteva spezzarne il ritmo e rimescolare le carte in tavola. Per fortuna non ha perso concentrazione e sicurezza, è tornato in campo come se niente fosse accaduto, dirompente, e non ha lasciato scampo al funambolico rivale. Per una notte, sotto le stelle e la pioggia di Miami, il vero acrobata è stato lui.

Contro Cerundolo non sarà una partita facile, poiché l’argentino è altrettanto in forma e fiducia, ha un diritto potente e per certi versi un gioco simile, ma Lorenzo non deve temere nessuno, solo lasciar scorrere le sue emozioni e la sua energia positiva, credendoci sino alla fine e saltando su ogni palla. Bravissimo Lorenzo!

Marco Mazzoni

La cronaca

Si capisce sin da subito che il servizio di Lorenzo è in giornata, due Ace nel primo turno di servizio, non si gioca. Al contrario Tiafoe è meno esuberante del solito, anche perché l’azzurro non gli lascia scampo e nemmeno prendere ritmo. Sbaglia qualcosa col diritto Frances, forse entrato in campo fin troppo sicuro di vincerla questa partita. Nel quarto game arriva il primo strappo a favore di Sonego: Tiafoe incappa in un pessimo turno di battuta, un doppio fallo ma soprattutto un paio di pallacce sparate via, che gli costano il BREAK. Lorenzo ringrazia, continua a martellare con una continuità disarmante col servizio e consolida il vantaggio sul 4-1 (con un parziale di 12 punti a 1). Serve così bene, con potenza e precisione, che la risponde di Tiafoe non prende mai ritmo, non la trova proprio. Il torinese arriva set point sul 5-2 in risposta, grazie a due bordate da fondo, ma Frances si salva servendo bene e lasciando correre il suo diritto. Poco male, Sonego serve sul 5-3, non trema e a zero chiude un meritatissimo primo set per 6-3. Praticamente perfetto nei propri game, una macchina.

Il secondo set si decide in apertura: serve Tiafoe ed è di nuovo è in difficoltà. Non fa la differenza col servizio, anzi, è la risposta di Sonego a pungere, trova la palla con anticipo e profondità, spinto dalle sue caviglie d’acciaio e da un grande coraggio. Entra, entra forte e si procura la palla break sul 30-40. Lo statunitense è provato, non capisce come tener fermo l’avversario, si nota la sua frustrazione, ed è lui ha sbagliare nello scambio. BREAK Sonego, subito avanti 1-0 e servizio. La partita si mette benissimo, e nemmeno una prima brevissima sosta per qualche goccia di pioggia prima che un’interruzione per un temporale sul 3-2 fermano la corsa e il ritmo di Lorenzo. Si riprende dopo una lunga pausa, ma per fortuna il braccio di “Sonny” è rimasto caldissimo: torna in campo sereno, concentrato, con tre eccellenti turni di servizio (nei quale perde la miseria di 2 punti), chiude il match 6-4.

Esulta Sonego, ha vinto una grande partita mostrando il volto più bello e vincente del suo tennis. Ringrazia il suo coach di sempre Gipo Arbino nella classifica firma post-partita. Un duo che funziona, che ha fatto esplodere tutto il talento di questo ragazzo ancora troppo sottovalutato e che può regalarci e regalarsi tante, tantissime soddisfazioni.

Lorenzo Sonego vs [12] Frances Tiafoe



8 ACES 20 DOUBLE FAULTS 334/45 (76%) FIRST SERVE 35/48 (73%)31/34 (91%) 1ST SERVE POINTS WON 29/35 (83%)9/11 (82%) 2ND SERVE POINTS WON 4/13 (31%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 1/3 (33%)10 SERVICE GAMES PLAYED 96/35 (17%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 3/34 (9%)9/13 (69%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 2/11 (18%)2/3 (67%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 105/7 (71%) NET POINTS WON 6/8 (75%)20 WINNERS 117 UNFORCED ERRORS 1040/45 (89%) SERVICE POINTS WON 33/48 (69%)15/48 (31%) RETURN POINTS WON 5/45 (11%)55/93 (59%) TOTAL POINTS WON 38/93 (41%)219 km/h MAX SPEED 224 km/h204 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 200 km/h155 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 150 km/h