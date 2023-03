Jannik Sinner dopo l’accesso agli ottavi di finale del torneo di Miami: “Posso essere molto contento del mio rendimento in risposta, soprattutto sulla seconda di servizio di Dimitrov”

Mentre il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, attira meritatamente l’attenzione del mondo del tennis, il ventunenne italiano Jannik Sinner sta silenziosamente costruendo una stagione notevole.

Sconfiggendo Grigor Dimitrov 6-3, 6-4 domenica sera per raggiungere il quarto turno del Miami Open, l’ex campione delle Next Gen ATP Finals ha portato il suo record stagionale a 18-4, il miglior avvio di sempre per lui in una stagione.

In un incontro in cui entrambi i giocatori hanno realizzato il doppio degli errori non forzati rispetto ai colpi vincenti, il trionfo di Sinner è stato sancito dal suo dominio sulla seconda di servizio di Dimitrov, che ha conquistato solamente sette dei 26 punti con la seconda.

Dichiara Sinner: “È la prima volta che gioco di sera. Posso essere molto contento del mio rendimento in risposta, soprattutto sulla seconda di servizio di Dimitrov, quando ho cercato di essere molto aggressivo. Lui è un tennista di grande talento e intelligente, quindi sono molto soddisfatto di come ho giocato oggi.

Ho giocato più spesso a rete. Si tratta del lavoro che faccio in allenamento ed è frutto della necessità del momento, per mettere in difficoltà il mio rivale che può non aspettarsi queste giocate“.