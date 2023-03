Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi raggiungono la semifinale del Challenger di Zadar

Il Challenger di Zadar, in Croazia, ha vissuto una giornata molto positiva per i colori italiani grazie a Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi. Entrambi i giocatori hanno centrato la semifinale del torneo, che ha un montepremi di 73.000 euro e si gioca terra battuta.

Flavio Cobolli, romano, ha vinto 36 62 61 il derby con Giulio Zeppieri, classificato al 124° posto, ottenendo così la seconda vittoria in quattro confronti diretti. Questa è la prima volta che Cobolli raggiunge la semifinale Challenger dal torneo di Ortisei dello scorso ottobre. Nella prossima partita, incontrerà l’austriaco Sebastian Ofner, classificato al 137° posto, che non ha mai incontrato in carriera.

Alessandro Giannessi, lo spezzino classificato al 261° posto, ha firmato il secondo successo tricolore di questa giornata. Ha sconfitto 76(6) 62 l’ungherese Zsombor Piros, classificato al 185° posto, e ha raggiunto la terza semifinale Challenger della stagione. Per un posto in finale, incontrerà il francese Arthur Cazaux, ventenne classificato al 218° posto, per la prima volta in carriera.

Fuori ai quarti di finale, invece, Matteo Gigante sconfitto in due set da Ofner.

