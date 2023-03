Iga Swiatek salta Miami e la Billie Jean King Cup

Iga Swiatek, numero uno al mondo, ha annunciato mercoledì che non difenderà il suo titolo al WTA 1000 di Miami, negli Stati Uniti, a causa di un infortunio alla zona lombare. “Purtroppo ho ancora molti dolori e per questo non riuscirò a competere né a Miami, né alle Billie Jean King Cup”, ha rivelato la polacca, in dichiarazioni rilasciate al torneo, che perde così una delle sue grandi protagoniste.

Con questo forfait, Swiatek potrebbe vedere Aryna Sabalenka avvicinarsi alla vetta della classifica con un buon risultato. La polacca ha comunque garantita la permanenza in cima alla classifica fino a metà maggio.