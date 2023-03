Il 17enne Matej Dodig vince il primo ITF al secondo torneo da Pro

Non sempre la precocità è sinonimo di qualità assoluta nel lungo periodo, ma certamente il giovanissimo Matej Dodig la scorsa settimana ha fatto segnare un record personale piuttosto interessante. Il diciassettenne croato infatti ha vinto il suo primo titolo di singolare sul tour ITF solo una settimana dopo aver fatto il proprio debutto nel mondo del tennis Pro. La sua vittoria è significativa, poiché solo altri cinque tennisti nel tour Pro maschile (dal 2001) sono stati capaci di trionfare alla loro seconda apparizione.

Dodig, che lo scorso gennaio ha raggiunto la posizione numero 30 nella classifica mondiale ITF Junior, ha alzato il trofeo dell’M15 di Rovigno (la sua città) battendo in finale l’azzurro Federico Arnaboldi, una vittoria secca come ben spiega lo score di 6-0 6-2.

Matej ha dominato il torneo: non ha perso nemmeno un set nei cinque match vinti, rifilando anche tre “bagel” agli avversari. Una settimana praticamente perfetta per il giovane croato, che lo solo la settimana precedente aveva esordio nel tennis Pro, perdendo al secondo turno dell’M15 di Porec, sempre in Istria.

Attualmente al numero 1629 del mondo, Dodig si allena presso Accademia fondata da Ivan Ljubicic. È riuscito ad avere un posto nei due tornei approfittando del sistema “Junior Reserved”, che riserva un massimo di tre posti nel tabellone principale per i giocatori con una classifica Junior Top 100 ITF.