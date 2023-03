ITF Chiasso: Grande attesa per l’edizione 2023

Il grande tennis farà tappa a Chiasso con l’11ª edizione dell’Axion Open. Dopo il convincente ritorno in calendario della scorsa stagione, il Tennis Club Chiasso ospiterà nuovamente il torneo internazionale femminile con montepremi da $60.000. Dal 10 al 16 aprile la terra rossa del circolo ticinese sarà teatro dell’evento dell’ITF Women’s World Tennis Tour, dove scenderanno in campo giocatrici affermate e giovani promesse del tennis mondiale. Il lavoro del direttore del torneo Matteo Mangiacavalli e dello staff del TC Chiasso, unito al prezioso sostegno degli sponsor e di Swiss Tennis, hanno permesso di mettere in moto la rodata macchina organizzativa. L’obiettivo è quello di migliorare una rassegna che già nel 2022 ha trovato il riscontro positivo di atlete ed addetti ai lavori. L’entry list sarà annunciata nelle prossime settimane, dopo la chiusura definitiva delle iscrizioni.

Bronzetti e Waltert, da Chiasso al circuito WTA – Dopo due anni di stop il torneo, che si era disputato ininterrottamente dal 2011 al 2019 con un prize money di $25.000, è tornato con un montepremi più ricco che ha reso l’edizione 2022 una delle più belle mai andate in scena al Tennis Club Chiasso. La detentrice del titolo è l’italiana Lucia Bronzetti, attualmente numero 71 del mondo, che dopo il trionfo in Ticino ha scalato il ranking WTA fino all’ingresso in top 50 di inizio stagione. Il risultato di Chiasso ha portato bene anche alla finalista Simona Waltert, che lo scorso anno è stata protagonista del trionfo con la nazionale rossocrociata in Billie Jean King Cup. Nell’albo d’oro compaiono altri nomi importanti come quelli di Monica Puig (oro olimpico a Rio 2016), Alison Van Uytvanck e Jil Teichmann (21 WTA nel 2022 e campionessa di Billie Jean King Cup). Le partite dell’Axion Open si giocheranno su 4 campi e l’ingresso sugli spalti sarà gratuito per tutta la settimana.

Mangiacavalli: “Molto curioso di scoprire l’entry list” – “L’Axion Open 2022 è andato oltre le nostre aspettative. Alla vigilia del torneo c’erano vari punti interrogativi perché, dopo due anni di stop per la pandemia, avevamo deciso di dare una nuova immagine al torneo. Le cose sono andate molto bene e siamo stati premiati con una finale di qualità tra due giocatrici che adesso frequentano il tour WTA”. Matteo Mangiacavalli, direttore dell’Axion Open, ripercorre con grande soddisfazione le tappe dell’ottimo ritorno del tennis internazionale al Tennis Club Chiasso. L’edizione 2023 è già in cantiere da diversi mesi ed il proposito è quello di continuare a migliorare: “La conferma del torneo è avvenuta prima del previsto grazie al sostegno del main sponsor Axion Swiss Bank e di Swiss Tennis. Nel mese di dicembre ci siamo subito messi al lavoro con l’obiettivo di proporre delle novità che possano migliorare la manifestazione. Questo sarà possibile grazie ad uno staff che conta più di cinquanta persone, i loro sforzi per noi sono cruciali e ci tengo a ringraziare tutti”. Il torneo rappresenta un punto di riferimento in Ticino ed è in linea anche con la nuova filosofia del Tennis Club Chiasso, che con il ristrutturamento dell’organigramma ha lanciato una serie di progetti ben definiti: “Il nostro circolo sta provando a crescere sotto diversi punti di vista e questo torneo si incastra alla perfezione in questa visione. Chi giocherà il torneo? Siamo molto curiosi di scoprire l’entry list. Quest’anno l’ITF di Chiasso si giocherà in concomitanza con la Billie Jean King Cup, quindi non ci saranno tornei WTA a farci concorrenza. Tra le non convocate dalle nazionali ci saranno tante giocatrici interessanti che inizieranno la stagione sul rosso facendo tappa in Svizzera”.