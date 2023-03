Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Lunedì 13 Marzo 2023

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [30] Leylah Fernandez vs [5] Caroline Garcia

2. [10] Elena Rybakina vs [21] Paula Badosa

3. [4] Taylor Fritz vs [30] Sebastian Baez (non prima ore: 23:00)

4. [1] Iga Swiatek vs [32] Bianca Andreescu (non prima ore: 02:00)

5. [1] Carlos Alcaraz vs [31] Tallon Griekspoor

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Hubert Hurkacz vs [17] Tommy Paul

2. [PR] Stan Wawrinka vs [7] Holger Rune

3. [4] Ons Jabeur vs Marketa Vondrousova (non prima ore: 23:00)

4. Jack Draper vs Andy Murray (non prima ore: 02:00)

5. [Q] Varvara Gracheva vs [8] Daria Kasatkina (non prima ore: 04:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [27] Francisco Cerundolo vs [8] Felix Auger-Aliassime

2. Emma Raducanu vs [13] Beatriz Haddad Maia

3. [11] Jannik Sinner vs Adrian Mannarino

4. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [PR] Frances Tiafoe / Stan Wawrinka

5. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Austin Krajicek / Mackenzie McDonald

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bernarda Pera vs Sorana Cirstea

2. [23] Martina Trevisan vs Karolina Muchova

3. Alex Molcan vs Marton Fucsovics

4. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [WC] Leylah Fernandez / Taylor Townsend (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Alexandra Panova / Alycia Parks vs [ALT] Belinda Bencic / Jil Teichmann

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs [OSE] Magda Linette / Caty McNally

2. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 21:00)

3. K. Flipkens / B. Mattek-Sands or M. Kato / A. Sutjiadi vs [2] Coco Gauff / Jessica Pegula (non prima ore: 22:00)

4. Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund vs [3] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [WC] Marcos Giron / J.J. Wolf vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara