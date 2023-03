Masters 1000 Indian Wells: Matteo Berrettini sconfitto da Taro Daniel al secondo turno

Nel torneo di Indian Wells, Matteo Berrettini ha subito una sconfitta contro Taro Daniel, il numero 103 del mondo. Nonostante un secondo set molto positivo, Berrettini ha pagato a caro prezzo la sua scarsa partecipazione dopo l’Australian Open, commettendo 50 punti gratuiti e finendo per arrendersi a Daniel con il punteggio di 76(5) 06 63.

Nel primo set, Berrettini ha inizialmente conquistato un break, ma lo ha perso nel quarto gioco, non riuscendo a incidere nei turni di risposta e portando così il gioco al tie-break, dove Daniel è stato più efficace (recuperando uno svantaggio di 3 a 5) con un gioco semplice e ordinato.

Nel secondo set, Berrettini ha rifilato un 6-0 al giapponese, dimostrando di essere in grado di giocare il suo miglior tennis quando tutto funziona. Tuttavia, nel terzo set, la sua discontinuità è riemersa e ha subito un break nel primo turno di battuta, permettendo a Daniel di salire sul 3-0. Nonostante Berrettini abbia salvato due palle del doppio break, non è riuscito a recuperare, mancando di quella continuità che avrebbe potuto garantirgli la vittoria.

Per Daniel, questa è stata la seconda vittoria in carriera contro Berrettini in cinque partite dirette. Nonostante abbia concluso il match con più del doppio dei vincenti, 35 a 15, e il triplo dei punti diretti al servizio, 27 a 9, Berrettini ha finito per pagare, oltre ai gratuiti, la percentuale più bassa di prime in campo (55% contro 59%) e di punti vinti con la seconda di servizio (44% contro 58%).

ATP Indian Wells Matteo Berrettini [20] Matteo Berrettini [20] 6 6 3 Taro Daniel Taro Daniel 7 0 6 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 T. Daniel 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-0 → 6-0 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Daniel 15-40 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

9 ACES 01 DOUBLE FAULTS 350/91 (55%) FIRST SERVE 51/87 (59%)39/50 (78%) 1ST SERVE POINTS WON 29/51 (57%)18/41 (44%) 2ND SERVE POINTS WON 21/36 (58%)5/7 (71%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1422/51 (43%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/50 (22%)15/36 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 23/41 (56%)4/7 (57%) BREAK POINTS CONVERTED 2/7 (29%)14 RETURN GAMES PLAYED 136/11 (55%) NET POINTS WON 8/8 (100%)35 WINNERS 1550 UNFORCED ERRORS 1157/91 (63%) SERVICE POINTS WON 50/87 (57%)37/87 (43%) RETURN POINTS WON 34/91 (37%)94/178 (53%) TOTAL POINTS WON 84/178 (47%)229 km/h MAX SPEED 220 km/h209 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 189 km/h165 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 141 km/h