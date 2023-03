WTA annuncia un accordo col fondo CVC Capital Partners per la crescita del movimento femminile

WTA ha annunciato un’alleanza strategica con il fondo di investimento CVC Capital Partners “con l’obiettivo di elevare ulteriormente il profilo del tennis femminile e accelerare la crescita del business a beneficio di giocatrici, tornei, appassionati e altri stakeholder nel gioco”. La nota continua affermando che “a partire dal 2023, CVC sarà il partner commerciale della WTA e investirà capitale indirettamente attraverso i suoi fondi gestiti e fungendo da catalizzatore per alimentare la crescita di questo sport”.

CVC da oltre 25 anni investe nello sport professionistico, con accordi in varie discipline tra cui Formula Uno, MotoGP, rugby, Ligue1 francese, La Liga in Spagna, pallavolo e cricket.

Il programma di questa alleanza prevede un lavoro mirato a “dare ai fan un maggiore accesso allo sport, investire nei marchi dei tour, creare profili di giocatrici e tornei e investire in piattaforme digitali e capacità aziendali”.

La WTA, che quest’anno compie 50 anni, chiarisce che “continuerà a detenere la quota di maggioranza dell’associazione e manterrà la piena responsabilità regolamentare e sportiva del tennis femminile”. Quindi non è affatto una vendita del tour ad una società finanziaria, ma un partner che può contribuire dal punto di vista economico e commerciale allo sviluppo della disciplina.

La mossa della WTA potrebbe portare ad un abbandono definitivo dei tornei in Cina, vista la difficile relazione con il gigante asiatico per il caso Shuai Peng. Eliminare con un colpo di spugna la leg asiatica era tuttavia problematico, vista l’importanza finanziaria che i tornei nel paese rappresentavano sull’intera stagione femminile. Con nuove risorse in arrivo, chissà che ora non venga seriamente valutata questa ipotesi.

Così Steve Simon, CEO della WTA: “È davvero il modo migliore per celebrare i 50 anni della WTA poter presentare quest’opportunità unica e storica. La partnership con CVC porta esperienza, una rete e un capitale per alzare il nostro sport a un livello superiore, abbracciando l’ambizione dei nostri membri fondatori, spingendo il tennis femminile oltre le sue barriere e aprendo la strada a nuovi standard per uno sport più equo e di valore.”

Anche le migliori tenniste brindano all’accordo. Iga Swiatek, numero 1 al mondo: “Investire sulle giocatrici e promuoverle nel mondo è fondamentale. Voglio far parte dell’evoluzione del tennis femminile e costruire i prossimi 50 anni della WTA”.

Per la statunitense Jessica Pegula, membro del WTA Players Council, “questo accordo è esattamente ciò di cui il tennis femminile ha bisogno. È fantastico avere nuovi investimenti e la fiducia in noi giocatrici e nel prodotto WTA”.