Medvedev difende Rublev dalle critiche di Tsitsipas (video)

Nel corso della premiazione della finale dell’ATP di Dubai, il vincitore del titolo Daniil Medvedev applaude e sottolinea il talento dell’amico e concittadino Andrey Rublev, appena sconfitto.

Non è stato solo un gesto di cortesia e rispetto, perché Daniil si è scagliato senza mezzi termini contro le dure critiche che lo scorso autunno Tsitsipas aveva rivolto proprio a Rublev, definendolo come un giocatore con precisi limiti e capace di fare poche cose in campo.

Ecco il video con il testo delle parole di Medvedev, che riportiamo: “ricordo non molto tempo fa, un giocatore ha detto che Rublev ha poche armi. Quando ho letto questo ho pensato ma come può dirlo. A mio parere Andrey è uno dei giocatori con più abilità e non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, può vincere tornei dello Slam. Spero che possa battere chi ha detto queste cose più e più volte”.

Come sempre, Medvedev non le manda a dire…