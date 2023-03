ATP 250 Santiago: Dodicesimo gioco fatale per Riccardo Bonadio

Nel torneo ATP 250 di Santiago arriva la sconfitta dell’azzurro Riccardo Bonadio contro Laslo Djere, n.55 del ranking nel secondo turno del torneo cileno. Bonadio si è arreso in due set, con il punteggio di 75 75, a causa dei break subiti nel dodicesimo gioco di entrambi i parziali.

Nonostante la sua prestazione sia stata positiva, con un alto livello di gioco e una grande determinazione in campo, Bonadio non è riuscito a tenere testa al tennista serbo che ha dimostrato di avere maggior esperienza e capacità tattiche nei momenti che contavano dell’incontro.

In particolare, sono stati fatali i momenti di calo di concentrazione di Bonadio, che hanno permesso a Djere di approfittare dei suoi errori e di concludere i set a proprio favore.