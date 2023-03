ATP 500 Acapulco: Matteo Berrettini centra i quarti di finale. Ora la sfida con Rune. Out il fratello Jacopo

Matteo Berrettini prosegue la sua marcia al torneo ATP 500 di Acapulco, centrando i quarti di finale dopo aver sconfitto lo svedese Elias Ymer con un doppio 6-3. Per il tennista italiano si tratta del primo torneo dopo la sconfitta contro Andy Murray al primo turno dell’Australian Open, e la sua performance finora è stata ottima.

Ymer, che inseguiva il terzo quarto di finale in carriera, ha perso per la diciannovesima volta su venti partite giocate contro un Top 35. Berrettini, che aveva già battuto lo svedese nei due precedenti confronti diretti, ha dimostrato di essere in ottima forma e di avere il controllo del gioco.

Nei quarti, Berrettini incontrerà Holger Rune, numero 10 del mondo, che ha dominato il portoghese Nuno Borges con un netto 6-0 6-2. Il teenager danese, campione a Stoccolma e al Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2022, ha vinto 29 delle ultime 35 partite giocate ed è un avversario molto temibile. Berrettini l’ha già affrontato una volta, battendolo al Masters 1000 di Indian Wells del 2022 dopo essere tornato in campo dopo un infortunio agli addominali sofferto proprio ad Acapulco.

Nel frattempo, il fratello minore di Berrettini, Jacopo, ha fatto un buon inizio al torneo superando le qualificazioni e vincendo il suo primo match ATP contro il tedesco Oscar Otte, che si è ritirato a metà del terzo set. Tuttavia, Jacopo si è arreso contro l’australiano Alex De Minaur con un netto 6-1 6-0, che al primo turno aveva dominato il diciassettenne Pacheco Mendez.

Per De Minaur ora la sfida con il giapponese Taro Daniel, che ha sconfitto Casper Ruud, numero 4 del mondo.

ATP 500 Acapulco – hard

2T de Minaur – J. Berrettini (0-0) 2 incontro dalle ore 01:00



ATP Acapulco Alex de Minaur [8] Alex de Minaur [8] 6 6 Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 1 0 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. de Minaur 15-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 30-40 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2T Ymer – M. Berrettini (0-1) 3 incontro dalle ore 01:00