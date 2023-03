ATP Dubai: Sonego stellare! Batte Auger-Aliassime con un match super offensivo, perfetto al servizio e di volo. Nei quarti sfida Zverev

Lorenzo Sonego vola sul centrale dell’ATP 500 di Dubai, regalandosi una delle vittorie più prestigiose in carriera. Il torinese gioca un tennis stellare, continuo, terribilmente offensivo e concreto, battendo per la prima volta Felix Auger-Aliassime col punteggio di 7-6 6-4 e strappando un posto nei quarti di finale, dove trova Sasha Zverev. Una prestazione sontuosa quella di Lorenzo per intensità, qualità e velocità in campo, che l’ha portato a condurre il match senza sbavature, con grande autorità. L’azzurro, sorretto da una condizione fisica straripante, ha servito in modo incredibile, non concedendo nemmeno una palla break e perdendo la miseria di 8 punti nei propri game di battuta, statistica questa davvero notevole. Forte di un rendimento così buono della prima palla (ma anche della seconda), è stato bravissimo a spingere forte col diritto e volare a rete appena possibile, dove ha giocato volée davvero precise e ficcanti, trovando tempi d’attacco perfetti. In risposta ha rincorso con la sua solita grinta le accelerazioni del rivale, riuscendo a mettergli pressione in diverse occasioni e provocando gli errori che nel secondo set gli sono valsi l’unico break di tutto il match.

Lorenzo in passato ci ha già mostrato giornate super come quella odierna sul sintetico di Dubai. È davvero un piacere ritrovarlo a questo livello perché quando gioca così è un tennista davvero divertente da ammirare con quel suo tennis offensivo, senza compromessi, a tutta adrenalina. Questa splendida prestazione nasce dalla ritrovata condizione fisica. L’azzurro oggi sprizzava energia da tutti i pori, le sue caviglie sono state velocissime nel farlo scattare su ogni palla, con tempi di reazione minimi e grande elasticità nell’avventarsi sui colpi del rivale, sempre ribattuti con forza e spinta offensiva.

Sonego ha costruito la sua vittoria punto dopo punto, non mollando mai niente e senza il minimo calo o distrazione. Fondamentale è stato aver vinto il tiebreak del primo set, praticamente perfetto, andando a prendersi di forza i punti decisivi (una volée bellissima, una risposta di rovescio magistrale). Forte del set di vantaggio, ha continuato a martellare col servizio, ricavando alcuni punti diretti ma soprattutto riuscendo a trovare un primo colpo dopo la battuta molto efficace, profondo, offensivo, che ha sbattuto Auger-Aliassime a difendersi ben dietro la riga di fondo.

La chiave è stata certamente il rendimento formidabile col servizio: 79% di prime in campo, vincendo l’89% dei punti; ma anche con la seconda è andato alla grande, 9 punti vinti su 12. Praticamente, nei suoi game, ha dominato. E stato splendido vederlo colpire con così tanta sicurezza quel suo diritto inside out davvero profondo ed efficace, e ancor più ammirarlo così proiettato a rete, dove ha trovato una posizione molto sicura ed è riuscito a chiudere con volée quasi sempre definitive. Forse Auger-Aliassime è mancato nel tirare un passante basso che avrebbe potuto mettere più in difficoltà l’azzurro rispetto alla botta a tutta, “parata” con grande sicurezza da “Sonny”. Ma oggi i meriti di Lorenzo sono nettamente superiori alle incertezze di Auger-Aliassime, forse meno intenso dei suoi giorni migliori ma soprattutto incapace di trovare un pertugio in risposta.

Velocissimo in campo, servizio sempre in ritmo, pochissimi errori e tante chiusure offensive. Queste le istantanee di un Sonego deluxe che sarà molto interessante ammirare contro Zverev nei quarti. Il campione tedesco sta cercando di ritrovare il suo miglior tennis dopo il lunghissimo stop della scorsa stagione. Lorenzo ha davanti a sé la possibilità di portarsi a casa un altro scalpo prestigioso, con la qualità e intensità mostrata oggi tutto è possibile.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sonego inizia l’incontro al servizio, la prima palla lo sostiene, chiude con una smorzata perfetta. Anche Auger-Aliassime parte forte, spinge con decisione e vince il suo primo game. Non molti scambi, entrambi cercano subito l’affondo col diritto. Il set avanza velocissimo sui turni di battuta, Lorenzo è molto sicuro al servizio finora, giocati 5 games in 16 minuti. Anche la combinazione servizio – diritto di Felix è molto incisiva, fa fatica l’azzurro a contenere la spinta del canadese e a rispondere in modo aggressivo (è sempre costretto a “parare”). 4 pari, il set entra nella fase calda. Vince un buon game Sonego, e aventi 5-4 rischia tanto in risposta, portandosi 15-30, a due punti dal set. Niente prima palla per Felix, si scambia, ma il torinese cerca di spostarsi a sinistra per colpire col diritto ma la palla gli resta un po’ “in pancia” e la traiettoria muore in rete. Era una buona chance per arrivare a doppio set point. Auger-Aliassime rischia con la seconda palla e gli va bene. 5 pari. È un fulmine “Sonny” a buttarsi a rete e chiudere la porta di volo, ma in risposta non riesce a pungere. 6 pari, tiebreak, corretta conclusione di un set dominato dai servizi (nessuna palla break concessa). FAA ha vinto il 100% dei punti con la prima palla in campo! Però è lui è concedere il primo mini break, un diritto giocato con poco equilibrio muore in rete. 2-0 Sonego. Con un grande riflesso sotto rete Felix conquista il suo primo punto, 1-2. Il servizio sostiene l’azzurro, 4-1. Sul 4-3, Lorenzo trova una volée clamorosa, molto difficile, per chiudere un attacco col diritto. Grande lavoro con le gambe e ottima solidità del polso per tenere la pallata violenta del rivale. 5-3. Poi la prima palla non entra, Auger-Aliassime è bravo a martellare sul rovescio, provocando l’errore dell’azzurro. 5-4, ma ora serve FAA. Segue un errore madornale di Felix! Ferma il gioco, ma la palla di Sonego ha toccato nettamente la riga! 6-4, due Set Point Sonego! Con una risposta clamorosa di rovescio, grande impatto in anticipo, Lorenzo si prende il tiebreak, 7 punti a 4, meritatissimo. Un set e un tiebreak praticamente perfetto dell’azzurro.

Secondo set, Felix to serve. Nel terzo game il canadese serve male, sbaglia un diritto e soprattutto sul 30 pari affossa malamente in rete una volée di rovescio non impossibile. Palla break Sonego, la primissima dell’incontro. E ancora seconda di servizio… Con coraggio Auger-Aliassime si butta di nuovo avanti con un diritto robusto, il passante in corsa di Lorenzo vola via. 2-1 FAA. Continua invece la sua marcia immacolata al servizio Sonego, fino al 2 pari ha perso solo 6 punti alla battuta in 8 turni, numero spaziale. Nel sesto game Felix trova il punto del match, un passante lungo linea a una mano di rovescio con un tocco di solo polso, una magia che lascia lui stesso di stucco. Sonego non si scompone, martella col diritto ed è un fulmine nel buttarsi avanti e chiudere sulla rete. Condizione fisica straripante di Lorenzo. 3 pari. Nel settimo game inizia molto male il canadese, errore di tocco, poi il nastro devia largo un diritto d’attacco. 0-30. Affronta la difficoltà con calma Felix, il diritto lo aiuta con accelerazioni precise. Ma sul 30 pari un lunghissimo scambio è vinto da Lorenzo, bravo rimandare tutto, e bello profondo. 30-40, palla break per l’azzurro, la seconda del match. Niente prima in campo… prova a rispondere molto aggressivo Sonego, ma con un colpo in contro balzo FAA trova profondità, avanza e chiude. Con un altro attacco poderoso col diritto e ben chiuso di volo (eccellente oggi sul net), Sonego strappa la 2a palla break del game. Doppio fallo! BREAK Sonego, l’azzurro serve avanti 4-3, a due passi da una vittoria importantissima. Serve sul 5-4 per chiudere il match l’azzurro. Perde il primo punto, poi è molto attento a spingere col diritto senza esagerare, mentre è Felix ad andare fuori giri cercando la massima velocità col diritto. Con un passante in corsa bellissimo sul 30-15, Lorenzo conquista due Match Point! Basta il primo, vola via il rovescio del rivale. Grande vittoria! È nei quarti di finale, con la miglior prestazione in stagione, e non solo. Bravissimo!!!

Lorenzo Sonego vs [4] Felix Auger-Aliassime



ATP Dubai Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Felix Auger-Aliassime [4] Felix Auger-Aliassime [4] 6 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2 ACES 61 DOUBLE FAULTS 344/56 (79%) FIRST SERVE 34/70 (49%)39/44 (89%) 1ST SERVE POINTS WON 28/34 (82%)9/12 (75%) 2ND SERVE POINTS WON 21/36 (58%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/3 (67%)6/34 (18%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/44 (11%)15/36 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 3/12 (25%)1/3 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)15/19 (79%) NET POINTS WON 15/19 (79%)24 WINNERS 197 UNFORCED ERRORS 1448/56 (86%) SERVICE POINTS WON 49/70 (70%)21/70 (30%) RETURN POINTS WON 8/56 (14%)69/126 (55%) TOTAL POINTS WON 57/126 (45%)215 km/h MAX SPEED 218 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 205 km/h160 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 173 km/h