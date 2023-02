Challenger Pune: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri presenti nel Md

Nel torneo challenger di Pune ci saranno tre azzurri al via. Al primo turno sfida tra Luca Nardi e un qualificato.

Ma non sarà l’unica sfida con italiani presenti, perché Maestrelli affronterà Polmans e Giustino se la vedrà con Ly.

In particolare, gli occhi saranno puntati sulla possibile sfida al secondo turno tra Nardi e Giustino.

Challenger Pune – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs (Alt) Gunneswaran, Prajnesh

Zekic, Miljan vs Qualifier

Neuchrist, Maximilian vs (WC) Kadhe, Arjun

Mayot, Harold vs (7) Hsu, Yu Hsiou

(3) Purcell, Max vs (WC) Sasikumar, Mukund

Qualifier vs Kuzmanov, Dimitar

Sweeny, Dane vs Qualifier

(PR) Polmans, Marc vs (5) Maestrelli, Francesco

(8) Noguchi, Rio vs Gengel, Marek

Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

Ly, Nam Hoang vs Giustino, Lorenzo

Qualifier vs (4) Nardi, Luca

(6) Svrcina, Dalibor vs Qualifier

Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Nagal, Sumit

Medjedovic, Hamad vs (Alt) Moriya, Hiroki

Cazaux, Arthur vs (2) Tseng, Chun-Hsin

(1) Clarke, Jay vs Weber, Arthur
(WC) Sinha, Nitin Kumar vs (7) Chung, Yunseong

1. [6] Giovanni Mpetshi Perricard vs [WC] Niki Kaliyanda Poonacha
2. [Alt] Manish Sureshkumar vs [10] Benjamin Lock
3. [WC] Nishit Rahane vs [8] Carlos Sanchez Jover
4. [4] Alibek Kachmazov vs [WC] Chirag Duhan (non prima ore: 11:30)

COURT 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Petr Nouza vs [11] Dominik Palan

2. [2] Nikola Milojevic vs [Alt] Digvijaypratap Singh

3. Sidharth Rawat vs [12] Dayne Kelly (non prima ore: 09:30)

4. [WC] Nitin Kumar Sinha vs [7] Yunseong Chung (non prima ore: 11:30)

COURT 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Colin Sinclair vs [9] Vladyslav Orlov

2. [3] Jason Jung vs Akira Santillan

3. [1] Jay Clarke vs Arthur Weber

4. [5] James McCabe vs Makoto Ochi (non prima ore: 11:30)