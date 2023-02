ATP 500 Acalpulco e ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Cinque azzurri al via. Jacopo Berrettini wild card in Messico

Luciano Darderi e Jacopo Berrettini saranno gli unici rappresentanti italiani che prenderanno parte alle qualificazioni dell’Abierto Mexicano Telcel presentato da HSBC, un torneo ATP 500 sulla superficie dura (Solflex) con un montepremi complessivo di $2.178.980.

Tuttavia, solo uno dei due potrà accedere al tabellone principale. Nel caso in cui entrambi dovessero superare il primo turno, si sfideranno a vicenda per l’accesso al main draw dell’ATP 500. Darderi, numero 184 ATP, sfiderà per la prima volta il giapponese di 34 anni Yuichi Sugita, che era il 36° giocatore al mondo nel 2017 e ora si trova in 808ª posizione. Nel 2023 ha tentato invano di accedere al main draw dell’Australian Open.

Berrettini, che ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo, cercherà per la quinta volta di qualificarsi per il tabellone principale di un torneo ATP, questa volta al di fuori dell’Italia. Il 24enne, numero 852 del mondo, è sempre stato eliminato al primo turno nelle qualificazioni dei tornei ATP. Affronterà il francese Geoffrey Blancaneaux (n.152), campione al Roland Garros Junior nel 2016. Non c’è ancora un precedente tra i due giocatori.

Al via stasera le qualificazioni del Movistar Chile Open, un torneo ATP 250 sulla terra rossa di Santiago (montepremi $718.245) trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX, in cui tre italiani lottano per entrare nel main draw.

Franco Agamenone, numero 165, affronta il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 365 ATP. Seyboth Wild, ex campione dello US Open Junior del 2018, ha sconfitto Lorenzo Musetti in finale e ha vinto il titolo a Santiago nel 2020, diventando il primo giocatore degli anni 2000 a conquistare un titolo nel circuito ATP e il più giovane campione brasiliano nell’era Open. I due si sono già incontrati una volta sulla terra rossa, al Challenger di Sao Leopoldo, in Brasile, l’anno scorso: Agamenone si è ritirato sotto il punteggio di 76(5) 51.

Nel tabellone delle qualificazioni anche, Riccardo Bonadio, numero 171 ATP e ottava testa di serie, inizia il suo percorso contro la wild card cilena Gonzalo Lama, numero 337 del mondo e mai entrato tra i primi 150.

Andrea Pellegrino, numero 191, se la vedrà con il tedesco Yannick Hanfmann, numero 137 ATP.

(1) Daniel, Tarovs (WC) Hernandez, Alex(WC) Escobedo, Ernestovs (6) Holt, Brandon

(2) Johnson, Steve vs (Alt) Chappell, Nick

(Alt) Statham, Rubin vs (8) Villanueva, Gonzalo

(3) Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) Berrettini, Jacopo

(PR) Sugita, Yuichi vs (5) Darderi, Luciano

(4) Ymer, Elias vs (PR) Klahn, Bradley

(Alt) Andreozzi, Guido vs (7) Mena, Facundo

1. [1] Taro Danielvs [WC] Alex Hernandez2. [WC] Ernesto Escobedovs [6] Brandon Holt3. [2] Steve Johnsonvs [Alt] Nick Chappell4. [WC] Boris Arias/ Federico Zeballosvs [2] Ruben Gonzales/ Reese Stalder(non prima ore: 03:00)

Cancha 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [4] Elias Ymer vs [PR] Bradley Klahn

2. [3] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Jacopo Berrettini

3. [Alt] Rubin Statham vs [8] Gonzalo Villanueva

Cancha 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [Alt] Guido Andreozzi vs [7] Facundo Mena

2. [PR] Yuichi Sugita vs [5] Luciano Darderi

3. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [PR] Christopher Eubanks / Bradley Klahn (non prima ore: 03:00)

(1) Gaston, Hugovs Olivo, Renzo(WC) Lama, Gonzalovs

(2) Cerundolo, Juan Manuel vs (Alt) Barrios Vera, Tomas

Delbonis, Federico vs (6) Meligeni Alves, Felipe

(3) Ugo Carabelli, Camilo vs (Alt) Diaz Acosta, Facundo

(WC) Seyboth Wild, Thiago vs (7) Agamenone, Franco

(4) Hanfmann, Yannick vs Pellegrino, Andrea

Taberner, Carlos vs (5) Kovalik, Jozef

Cancha Central – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Gonzalo Lama vs [8/Alt] Riccardo Bonadio

2. [2] Juan Manuel Cerundolo vs [Alt] Tomas Barrios Vera (non prima ore: 21:00)

Cancha 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Hugo Gaston vs Renzo Olivo

2. Federico Delbonis vs [6] Felipe Meligeni Alves

3. [4] Yannick Hanfmann vs Andrea Pellegrino

Cancha 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Camilo Ugo Carabelli vs [Alt] Facundo Diaz Acosta

2. [WC] Thiago Seyboth Wild vs [7] Franco Agamenone

3. Carlos Taberner vs [5] Jozef Kovalik