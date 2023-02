ATP 250 Marsiglia: Domani l’esordio di Jannik Sinner

Jannik Sinner si prepara ad esordire all’Open 13 Provence, l’ATP 250 di Marsiglia. Il torneo, giunto alla sua trentesima edizione mette in palio un montepremi di €784.830.

Sinner, numero 12 del mondo, è l’unico rappresentante italiano in questo torneo e uno dei giocatori più attesi. Nel 2022, il tennista avrebbe dovuto partecipare all’evento, ma è stato costretto a ritirarsi a causa del COVID-19.

Sinner, dopo aver ottenuto un bye al primo turno, affronterà domani il giovane tennista francese Arthur Fils, che occupa attualmente la posizione n.118 nel ranking ATP. I due si sono già incontrati due settimane fa a Montpellier, dove Sinner ha avuto la meglio.

Central – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Mikael Ymer vs [6] David Goffin

2. [1] Hubert Hurkacz vs Leandro Riedi (non prima ore: 13:30)

3. [4] Grigor Dimitrov vs [Q] Gijs Brouwer

4. [WC] Arthur Fils vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 18:00)

5. [Q] Alexander Ritschard vs [3] Alex de Minaur (non prima ore: 20:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs Dustin Brown / Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. [1] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Luca Sanchez / Petros Tsitsipas

3. Zizou Bergs / David Goffin vs [Alt] Romain Arneodo / Sam Weissborn

4. Jonathan Eysseric / Denys Molchanov vs [2] Nicolas Mahut / Fabrice Martin (non prima ore: 16:00)