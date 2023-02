Sinner conferma via social la propria presenza all’ATP di Marsiglia

Nessun forfait, Jannik Sinner scenderà in campo per la terza settimana consecutiva in quel di Marsiglia. L’ha confermato lui stesso attraverso un breve post social, che riportiamo.

“C’è ancora un sacco di duro lavoro da fare, devo continuare a lavorare, portando gli aspetti positivi a Marsiglia. Congratulazione per la vittoria di ieri Daniil”, scrive l’azzurro.

Still a lot of hard work to do, got to keep working, taking the positives on to Marseille Congrats for the win yesterday @DaniilMedwed pic.twitter.com/gY0wpLWgIc — Jannik Sinner (@janniksin) February 20, 2023

In molti ipotizzavano un forfait last-minute dell’altoatesino all’ATP 250 di Marsiglia, viste le due settimane consecutive di torneo disputate con la vittoria a Montpellier e la finale a Rotterdam, per un totale di 8 match e 18 set giocati in 10 giorni. Sinner invece scenderà in campo all’Open 13 della città provenzale, dove vanta due presenze: secondo turno nel 2020 e quarti di finale nel 2021, battuto in entrambe le occasioni da Daniil Medvedev, dal quale ha appena perso anche la finale in Olanda. Quest’anno non se lo ritroverà di fronte: infatti il russo non è al via del torneo francese, avendo optato per l’evento di Doha.

Jannik a Marsiglia è la seconda testa di serie, quindi già avanti di un turno, in attesa del vincente della sfida tra Fils (WC) e Safiullin. Probabilmente la prospettiva di esordire al giovedì e di disputare un torneo vicino a casa (visto che vive a Monte Carlo) ha agevolato la scelta di Sinner di confermare la propria presenza al torneo provenzale, oltre alla possibilità di continuare l’ottimo momento nei (pochi) tornei indoor a disposizione in calendario. I numeri infatti confermano che al coperto il tennis dell’azzurro trova le condizioni a lui più favorevoli: finora 4 dei suoi 7 titoli in carriera sono arrivati in eventi indoor, e a questi possiamo aggiungere anche le NextGen Finals, vinte all’Allianz Cloud di Milano nel 2019.