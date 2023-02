WTA 250 Merida: Il Main Draw. Tre azzurre al via

WTA 250 Merida – Tabellone Principale – hard

(1) Magda Linette vs Camila Osorio

Jule Niemeier vs Panna Udvardy

(SR) Nadia Podoroska vs Qualifier

(WC) Fernanda Contreras Gomez vs (5) Alycia Parks

(3) Lin Zhu vs Caty McNally

(WC) Katie Volynets vs Lucia Bronzetti

Qualifier vs Anna Bondar

Xiyu Wang vs (8) Alison Riske-Amritraj

(7) Elisabetta Cocciaretto vs Viktorija Golubic

Qualifier vs Xinyu Wang

(WC) Simona Waltert vs Ysaline Bonaventure

Qualifier vs (4) Katerina Siniakova

(6) Mayar Sherif vs Camila Giorgi

Nuria Parrizas Diaz vs Qualifier

Tatjana Maria vs Kateryna Baindl

Qualifier vs (2) Sloane Stephens