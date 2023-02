ATP 500 Rotterdam: Daniil Medvedev approda facile in finale e top 10 assicurata

Daniil Medvedev, l’11esimo giocatore al mondo, sta vivendo una settimana molto importante nell’ATP 500 di Rotterdam. Il russo 27 anni, che ha trascorso 16 settimane al vertice del ranking mondiale nel 2022 ma è sceso fuori dalla top 10 dopo non essere riuscito a difendere i punti all’Australian Open dell’anno scorso, si è garantito sabato la qualificazione per la sua prima finale del 2023, assicurandosi anche di tornare nella top 10 mondiale lunedì, indipendentemente da ciò che accadrà nell’incontro di domenica.

In una semifinale senza storia, il russo ha sconfitto facilmente il bulgaro Grigor Dimitrov, ex-top 3 mondiale, finalista di questo torneo nel 2018 e attuale 28° del ranking ATP, per 6-1 6-2, in un incontro che ha risolto in soli 1h20 e in cui è stato sempre molto superiore, nonostante i tentativi di reazione di Dimitrov, soprattutto nella fase intermedia del secondo set. In finale, Medvedev aspetta l’italiano Jannik Sinner o il tennista di casa Tallon Griekspoor.