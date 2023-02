WTA 500 Doha: I risultati con il dettaglio dei Quarti di FInale. Bencic si ritira. Swiatek già in semifinale

Si aspettava un’emozionante serie di quarti di finale al WTA 500 di Doha, con gli incontri tra Iga Swiatek e Belinda Bencic, Coco Gauff e Veronika Kudermetova, Beatriz Haddad Maia e Jessica Pegula, e Maria Sakkari e Caroline Garcia. Tuttavia, a causa di un imprevisto, uno degli incontri più attesi è stato cancellato.

Belinda Bencic si è ritirata a causa di un’indisposizione, il che significa che Iga Swiatek si è qualificata automaticamente per le semifinali senza neanche dover scendere in campo. Questo è un torneo in cui la polacca difende il titolo. Belinda Bencic aveva vinto 14 dei suoi ultimi 15 incontri, quindi questo problema è stata l’unica cosa a fermare la buona sequenza che stava attraversando e che sarebbe stata messa alla prova dalla numero uno del mondo.

WTA 500 Doha (Qatar) – Quarti di Finale, cemento

Zhaoxuan Yang/ Vera Zvonarevavs (2) Lyudmyla Kichenok/ (2) Jelena Ostapenko

(4) Coco Gauff vs (8) Veronika Kudermetova



Beatriz Haddad Maia vs (2) Jessica Pegula



(5) Maria Sakkari vs (3) Caroline Garcia Non prima 18:00



