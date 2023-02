ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati con il dettaglio del Day 1. Luca Nardi batte Benoit Paire e supera le qualificazioni in Francia (con il tabellone aggiornato)

Luca Nardi supera le qualificazioni nel torneo ATP 25O di Montpellier.

L’azzurro ha sconfitto questa sera al turno decisivo Benoit Paire con il risultato di 61 36 63 dopo 1 ora e 25 minuti di partita.

Da segnalare che Nardi nel terzo e decisivo set ha piazzato il break decisivo in un rocambolesco secondo game dove il francese ha commesso tre doppi falli e uno anche sulla palla break.

Nardi poi concedeva poco al servizio e senza concedere palle break nel corso della frazione chiudeva la partita per 6 a 3 dopo aver tenuto a O l’ultimo game di battuta dell’incontro.

Benoit Paire vs [6] Luca Nardi (non prima ore: 16:30)



(3) Coric, Borna vs Bye

(Q) Nardi, Luca vs Rinderknech, Arthur

Cressy, Maxime vs (Q) Bellier, Antoine

Ymer, Mikael vs (7) Ruusuvuori, Emil

(5) Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) Humbert, Ugo

(Q) Chidekh, Clement vs Halys, Quentin

(WC) Fils, Arthur vs Gasquet, Richard

Bye vs (4) Bautista Agut, Roberto

(8) Bonzi, Benjamin vs Sonego, Lorenzo

Krajinovic, Filip vs Karatsev, Aslan

Fucsovics, Marton vs (Q) Blancaneaux, Geoffrey

Bye vs (2) Sinner, Jannik

1. [Alt] Ivan Gakhov vs Antoine Bellier

2. [4] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Arthur Cazaux



4. [WC] Arthur Fils vs Richard Gasquet (non prima ore: 19:00)



5. Nikoloz Basilashvili vs Constant Lestienne



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Marco Trungelliti vs [WC] Clement Chidekh



2. [WC] Maxime Cressy / Albano Olivetti vs Philipp Oswald / Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 16:30)



1. Roberto Carballes Baenavs [8] Bernabe Zapata Miralles

2. Dusan Lajovic vs Juan Pablo Varillas



3. Pablo Andujar vs [WC] Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 22:30)



4. [Q] Luciano Darderi vs Hugo Gaston



Cancha 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Federico Coria / Tomas Martin Etcheverry



2. Marco Cecchinato / Daniel Elahi Galan vs Roberto Carballes Baena / Pedro Martinez



ATP 250 Dallas (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

1. Zachary Svajdavs [7] Stefan Kozlov

2. [1] Fernando Verdasco vs [6] Mitchell Krueger



3. [WC] Jack Sock vs Ilya Ivashka (non prima ore: 02:00)



4. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [WC] Pranav Kumar / Adam Neff



Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Elmar Ejupovic vs [Alt] Alex Rybakov



2. [4] Brandon Holt vs [5] Gabriel Diallo