Stefanos Tsitsipas ed il sogno di vincere tutto con un pensiero alla Grecia

Stefanos Tsitsipas sta dimostrando di essere in grado di raggiungere risultati impressionanti negli ultimi mesi. Dopo aver avuto l’opportunità di diventare numero uno alle ATP Finals, il greco ha raggiunto la finale dell’Australian Open e si è avvicinato ancora di più alla leadership della classifica ATP e alla vittoria del suo primo titolo del Grand Slam. Nonostante non abbia raggiunto questi obiettivi, Tsitsipas pone la barra il più in alto possibile quando gli viene chiesto cosa si aspetti di ottenere nella sua carriera.

“Non ho niente da dimostrare a nessuno. So cosa posso fare sul campo. Ho molti sogni, uno di questi è vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Inoltre, vorrei vincere la Coppa Davis con la Grecia, conquistare i quattro tornei del Grand Slam e diventare numero uno al mondo”, ha affermato durante l’eliminatoria della Grecia contro l’Ecuador nei play-off del Gruppo I di Coppa Davis.

Tsitsipas parla anche della voglia di far crescere ancora di più il tennis nel suo paese: “C’è interesse e credo che batteremo dei record. Avere alcuni Grand Slam con il mio nome e con quello di Maria Sakkari ci permetterebbe di riempire uno stadio come il Maracanã e invece di giocare a calcio, si giocherebbe a tennis nel nostro paese. Abbiamo già visto questo in Messico alcuni anni fa con Federer e Zverev. È difficile raggiungere questi numeri, ma un buon inizio sarebbe raggiungerne la metà”.