Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Curiosità per Landaluce “Voglio migliorare, preziosi i consigli di Nadal”. Gigante e Moroni nel Main Draw. Passaro radrizza il match ed approda al secondo turno

Al Tenerife Challenger 2 si sono concluse le qualificazioni. Le sfide della mattinata hanno assegnato i sei pass per il tabellone principale dell’ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events. Le vittorie di Matteo Gigante e Gian Marco Moroni nei derby contro Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino portano a quota undici il numero di italiani nel main draw. All’Abama Tennis Academy, sede di questo e degli altri due tornei ospitati dall’isola canaria, è arrivato anche il classe 2006 Martin Landaluce. C’è stata subito tanta curiosità per i primi allenamenti del giovane tennista iberico, campione nell’ultima edizione degli US Open junior.

Tanta curiosità per Landaluce – Questa settimana al via del Tenerife Challenger 2 grazie ad una wild card ricevuta dalla federazione spagnola, Martin Landaluce è uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Il diciassettenne madrileno, che ha chiuso la stagione 2022 al secondo posto della classifica mondiale under 18, ha deciso insieme al suo team di abbandonare il circuito junior con due anni di anticipo: “Ho lavorato molto duramente per questo salto. In inverno ho passato dieci settimane tra Madrid e la Rafa Nadal Academy, dove mi sono trasferito con il mio coach Oscar Burrieza ed il mio staff”. L’impatto con la struttura fondata da Rafael Nadal è stato dei migliori ed il giovane Landaluce ha avuto subito la possibilità di condividere il campo con il ventidue volte campione slam: “Allenarsi all’accademia è un piacere. Ci sono molti giovani dal potenziale incredibile e poi devo dire che è magnifico condividere il campo con Rafa e ricevere i suoi consigli”. Il teenager spagnolo farà il suo esordio nel torneo contro l’azzurro Riccardo Bonadio, avversario che il suo team conosce bene: “Il mio obiettivo nel match di martedì è quello di portare in campo la mia miglior versione traducendo in partita tutto il lavoro degli ultimi mesi. Non penso molto ai risultati adesso e non voglio pormi un obiettivo di classifica. Migliorare la qualità del mio tennis è l’unica priorità”.

Gigante, che feeling con Tenerife – Dopo aver raggiunto i quarti di finale nel primo Challenger andato in scena sull’isola di Tenerife, Matteo Gigante è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale del secondo evento. Il tennista romano, che aveva esordito battendo la wild card locale Miguel García, si è aggiudicato il derby contro Stefano Travaglia con lo score di 6-3 6-1. “Temevo un po’ questa partita perché la scorsa settimana io e Stefano ci siamo allenati insieme a Roma e abbiamo condiviso il campo anche al nostro arrivo sull’isola – le parole di Matteo Gigante -. Per me era una bella sfida di nervi, ma l’ho superata bene. A livello mentale ho giocato due match perfetti ed in generale penso che a volte faccia bene giocare le qualificazioni perché si giocano più partite e si può trovare ritmo. Adesso attendo di scoprire il mio prossimo avversario”. L’altro azzurro ad essersi fatto strada nel main draw è Gian Marco Moroni. Il tennista classe 1998 era al comando 6-2 5-3 contro Lorenzo Giustino, quando quest’ultimo si è ritirato per un principio di svenimento.

Francesco Passaro rimonta Yaroslav Demin e approda al secondo turno del Tenerife Challenger 2. La prima testa di serie del torneo ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events ha rimontato con esperienza il diciassettenne russo della Rafa Nadal Academy. Sul centrale dell’Abama Tennis Academy l’azzurro ha vinto in 1 ora e 55 minuti con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Al secondo round per il perugino ci sarà il big match contro il sudafricano Lloyd Harris, che ha iniziato la sua avventura battendo Ivan Gakhov con il parziale di 6-0 6-4. Subito eliminato Benoit Paire, che ha ceduto il passo all’argentino Santiago Rodriguez Taverna. Il sudamericano ha vinto per 6-2 6-4 e ha così conquistato il primo successo della sua stagione.

Passaro: “Harris? Mi stimolano queste partite” – Dopo un inizio difficile Francesco Passaro è riuscito a risolvere l’enigma Yaroslav Denim. L’italiano ha trovato dall’altra parte della rete un avversario solido e nelle prime battute ha faticato contro l’ex numero 6 della classifica mondiale under 18. “Non è stato un match facile perché non conoscendo l’avversario non sapevo come dargli fastidio – ha analizzato la prima testa di serie dopo il successo -. All’inizio ero scarico e lui ha giocato bene con un atteggiamento molto buono. Sono felice però di essere rimasto attaccato al punteggio anche quando le cose non stavano andando secondo i piani. Due anni fa queste partite ero io a perderle, oggi invece ho fatto valere l’esperienza”. Questa settimana Passaro può provare ad entrare in top 100, per riuscirci dovrebbe fare almeno finale e sperare in una congiunzione di risultati dagli altri tornei. Al secondo turno ci sarà però subito il big match contro Lloyd Harris: “Non sarà facile, ma sono contento di affrontarlo perché è un bel termine di paragone per capire dove sono adesso. Giocare partite di livello più alto è qualcosa che mi stimola”.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Alejandro Moro Canas vs Francesco Maestrelli

2. Lukas Rosol vs [Q] Valentin Royer

3. [WC] Martin Landaluce vs Riccardo Bonadio

4. [Q] Gian Marco Moroni vs [7] Carlos Taberner (non prima ore: 16:00)

5. [Alt] Alessandro Giannessi vs [2] Matteo Arnaldi (non prima ore: 18:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Roberto Marcora vs Miljan Zekic

2. [3] Raul Brancaccio vs Nikola Milojevic

3. [Q] Daniel Cox vs Gianluca Mager

4. Raul Brancaccio / Franko Skugor vs Matteo Gigante / Francesco Passaro (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Matteo Gigante vs [Q] Shintaro Mochizuki

2. [5] Ryan Peniston vs Jay Clarke

3. [6] Alexander Shevchenko vs Oleksii Krutykh

4. [PR] Roberto Marcora / Benoit Paire vs [WC] David Marrero / Dhruva Mulye (non prima ore: 15:00)

I risultati di lunedì 30 gennaio

1ª turno

Francesco Passaro (1) b. Yaroslav Demin 2-6 6-3 6-4

Lloyd Harris b. Ivan Gakhov 6-0 6-4

Santiago Rodriguez Taverna b. Benoit Paire (8) 6-2 6-4

Daniel Cox b. Christian Harrison (PR) 6-4 7-5

Nicolas Alvarez Varona (WC) b. Salvatore Caruso (WC) 6-3 7-5

Filip Misolic (4) b. Cedrik-Marcel Stebe 6-1 6-1

Turno finale qualificazioni

Daniel Cox b. Christian Harrison (PR) 6-4 7-5

Matteo Gigante (2) b. Stefano Travaglia (7) 6-3 6-1

Gian Marco Moroni (8) b. Lorenzo Giustino (3) 6-2 5-3 rit.

Alejandro Moro Canas (9) b. Alvaro Lopez San Martin 6-0 4-6 6-4

Shintaro Mochizuki (10) b. Miguel Damas (Alt) 7-5 6-3

Valentin Royer (12) b. Bu Yunchaokete (6) 6-1 6-4