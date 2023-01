Australian Open: Djokovic domina Rublev, è in semifinale

Novak Djokovic continua la sua marcia verso il decimo titolo agli Australian Open. Nell’ultimo quarto di finale sulla Rod Laver Arena, il campionissimo serbo ha battuto nettamente il russo Andrey Rublev, 6-1 6-2 6-4 il punteggio conclusivo che ben fotografa l’andamento di una partita senza storia.

Già dai primi scambi del match è parso evidente che il forcing a tutta dalla riga di fondo campo di Andrey non riuscisse a mettere in difficoltà Novak, bravissimo a rimettere ogni accelerazione con precisione e profondità, provocando così errori dal parte del rivale o prendendosi il punto dopo aver ribaltato lo scambio a suo favore. Spingendo fortissimo ma senza variazioni o con poco anticipo, Rublev ha finito per mettere “in ritmo” i colpi di Djokovic, bravissimo ad appoggiarsi, cambiare angolo e rotazione, e così vincere la gran parte degli scambi. Nemmeno con i colpi di inizio gioco il russo è riuscito a mettere in difficoltà un Novak praticamente perfetto. Oltretutto nelle fasi delicate di punteggio, Rublev ha rischiato di meno, risposto peggio, quindi ulteriormente agevolato il rivale. Gli unici momenti in cui Andrey è riuscito a prendersi alcuni bei punti è quando ha preso rischi enormi e con qualche cambio improvviso col rovescio lungo linea, colpo che non è così sicuro e che ha rischiato in poche occasioni.

Una dura lezione per Andrey, uscito sconfitto nettamente. Per fare un salto di qualità, è necessario che Rublev inserisca qualche novità al suo tennis di pura spinta ma troppo monocorde (come la variazione col lungo linea di rovescio, o cercare una posizione più avanzata in campo).

Una sorta di allenamento agonistico per il serbo, che in semifinale troverà la sorpresa del torneo Tommy Paul. La strada verso il decimo titolo a Melbourne sembra quasi spianata. Ricordiamo che Djokovic è in striscia positiva agli Australian Open da 26 match. L’ultimo ad averlo sconfitto è il coreano Chung cinque anni fa. Venerdì Novak giocherà la sua decima semifinale nel torneo. Quando è giunto in “semi”, non ha mai perso…

(5) A. Rublev vs (4) N. Djokovic



