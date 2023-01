Sinner è per l’ottava volta nella seconda settimana di uno Slam. A 21 anni meglio di lui solo Djokovic e Nadal

8 volte come Federer

Con il successo di stanotte contro Fucsovics, Jannik Sinner si qualifica per l’ottava volta agli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. È un risultato per niente scontato vista la sua età, 21 anni (ne compierà 22 il prossimo agosto).

Infatti tra i giocatori in attività, solo Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno fatto meglio di lui a 21 anni. Il serbo ha raggiunto la seconda settimana di un Major per 10 volte, mentre lo spagnolo 11, leader in questa rilevante statistica sulla precocità e il rendimento nei tornei più importanti. 8 volte negli ottavi entro i 21 anni è stato anche il risultato raggiunto da Roger Federer (poi Cilic con 7 presenze e Murray con 6).

Facendo un paragone con altri big attuali, entro i 21 anni Medvedev non era mai arrivato negli ottavi di uno Slam, Tsitsipas e Zverev si sono fermati a sole 3 presenze, Auger-Aliassime a 6.

Se Jannik riuscirà ad arrivare almeno agli ottavi di finale al prossimo Roland Garros e poi a Wimbledon, potrà eguagliare le 10 presenze di Djokovic, non le 11 di Nadal visto compierà i 22 anni in estate.

Un dato di un certo interesse, che fa riflettere soprattutto coloro che ritengono Sinner poco continuo nei risultati e addirittura “in ritardo”…

Marco Mazzoni