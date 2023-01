Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Maestrelli e Giustino ai quarti di finale

Il tennis azzurro catalizza l’attenzione del Tenerife Challenger. Il derby tra Francesco Maestrelli e Flavio Cobolli è stato il piatto forte della prima parte di giornata, un match divertente e coinvolgente per i tanti appassionati sugli spalti dell’Abama Tennis Academy. Approda ai quarti di finale il tennista pisano, che si è aggiudicato la sfida per 6-3 7-5 replicando il recente successo di Verona. Tra i migliori otto del torneo ATP Challenger 100 organizzato da MEF Tennis Events c’è anche Lorenzo Giustino, l’azzurro partito dalle qualificazioni ha vinto il match di secondo turno contro Kimmer Coppejans per 6-3 6-3. Nella giornata di venerdì per lui ci sarà la sfida contro la quinta testa di serie Alexander Shevchenko.

Aspettando Gigante, quattro azzurri tra i migliori otto – Dopo aver annullato due match point all’esordio contro Gerch, Francesco Maestrelli ha chiuso in due set il derby contro la settima testa di serie Flavio Cobolli. Vittoria per 6-3 7-5 in un match che nel secondo set ha visto il toscano annullare ben tre set point sullo score di 4-5. Un’ottima partita ed una reazione decisa hanno permesso al tennista classe 2002 di proseguire la sua corsa a Tenerife: “Flavio è un amico con il quale condivido tante esperienze nel circuito quindi giocarci non è mai semplice, anche perché è un giocatore fantastico. Ho giocato in maniera incredibile e sono contento della vittoria. In generale quest’anno voglio provare a giocare senza pensare troppo, il mio obiettivo è quello di scendere in campo ogni settimana dando il massimo e sapendo di avere la tranquillità per rendere al mio meglio”. Ai tanti italiani ai quarti di finale, quattro prima della sfida tra Matteo Gigante e Nicolas Moreno de Alboran, si aggiunge anche Lorenzo Giustino. L’azzurro che per tanti anni ha vissuto in Spagna si sta esprimendo benissimo in questo avvio di stagione. Dopo i quarti di finale ad Oeiras, l’allievo di Josè Maria Diaz ottiene un altro risultato importante grazie all’impressionante successo per 6-3 6-3 su Kimmer Coppejans.

Central Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Mate Valkusz vs [2] Francesco Passaro

2. Sebastian Ofner vs Riccardo Bonadio

3. [Q] Lorenzo Giustino vs [5] Alexander Shevchenko (non prima ore: 16:00)

4. Nicolas Moreno De Alboran OR [WC] Matteo Gigante vs Francesco Maestrelli (non prima ore: 18:00)

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Victor Vlad Cornea / Sergio Martos Gornes

2. Flavio Cobolli / Francesco Passaro vs Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens

I risultati di giovedì 19 gennaio

2° turno

Francesco Maestrelli b. Flavio Cobolli (7) 6-3 7-5

Lorenzo Giustino (Q) b. Kimmer Coppejans 6-3 6-3

Alexander Shevchenko (5) b. Nick Hardt 6-4 6-4