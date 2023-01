Australian Open: Giorgi batte Schmiedlova in due set e passa al terzo turno (Sintesi della partita Video)

Camila Giorgi sconfigge la slovacca Anna Karolina Schmiedlova col punteggio di 6-4 6-3 e vola al terzo turno degli Australian Open 2023. Una partita giocata ad alti ritmi, disturbata dal vento, nella quale l’azzurra si è presa i soliti grandi rischi, riuscendo a sbaragliare spesso l’avversaria con la sua potenza e profondità di colpi. Giorgi ha giocato meglio le fasi decisive del match, come lo strappo che l’ha portata in vantaggio nei primi game dell’incontro, il game per chiudere il primo set, e quando si è ritrovata sotto 0-2 30-0 all’avvio del secondo set, restando concentrata in un momento delicato e iniziando la rimonta in una fase concitata, contraddistinta da una serie di break e contro break. È stata meglio in campo dell’avversaria come atteggiamento, aspetto questo molto positivo per lei.

Giorgi complessivamente ha imposto la sua maggior velocità di palla contro un’avversaria capace di spingere con buona qualità ma senza quei cambi di ritmo che potessero impensierire l’azzurra. Camila chiude l’incontro con 23 vincenti e 34 errori, 7 punti a rete su 9 discese. Il dato più interessante è l’aver trasformato 6 delle 9 palle break ottenute, mentre Schmiedlova sul 3 su 10

Giorgi al terzo turno attende la vincente dell’incontro tra Bencic (testa di serie n.12) e Liu.

Il match inizia con un break immediato per Camila, grazie ad un errore col diritto di Anna Karolina. L’azzurra consolida il vantaggio sul 2-0, ma si fa riprendere sul 2 pari dopo un game molto combattuto, nel quale subisce il primo break del match. Si riporta subito in vantaggio Giorgi con un altro break, grazie a tre vincenti consecutivi col rovescio. L’azzurra chiude il primo set 6-4, vincendo un decimo lottato game, nel quale annulla due palle break dal 15-40 (forzando gli errori dell’avversaria).

Nel secondo set Schmiedlova si porta avanti 2-0, vincendo un durissimo secondo game alla quinta palla break. C’è molto vento, non è facile gestire servizio e colpi profondi e penetranti per l’azzurra. Arrivano altri 4 break, decisivo l’allungo di Camila sul 4-3, un break grazie al quale può servire e consolidare il vantaggio sul 5-3. Con le spalle al muro, Schmiedlova serve per allungare il match sotto 3-5, ma l’azzurra aggredisce con ogni colpo e al secondo match point chiude la partita a suo favore.

GS Australian Open A. Schmiedlova A. Schmiedlova 4 3 C. Giorgi C. Giorgi 6 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Schmiedlova 15-0 15-15 df 30-15 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Schmiedlova 0-15 0-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 0-2 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 0-1 → 0-2 A. Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

