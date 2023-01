Combined Adelaide e ATP 250 Auckland: I risultati con il dettaglio delle Finali. Belinda Bencic vince ad Adelaide e ritornerà in top ten dopo 4 anni. Nel maschile successo a sorpresa del coreano Kwon

Belinda Bencic, campionessa olimpica e che tornerà nella top 10 mondiale la prossima settimana a distanza di quasi quattro anni, ha conquistato sabato il settimo titolo della sua carriera, diventando campionessa del WTA 500 di Adelaide 2, in Australia. Per il 25enne svizzero si tratta del primo titolo dopo la vittoria a Charleston nell’aprile dello scorso anno.

La svizzera ha battuto in finale la coetanea russa Daria Kasatkina, sua rivale fin dai tempi giovanili, per 6-0, 6-2, in un match in cui non ha dato alcuna possibilità alla sua avversaria, dimostrando di essere pronta a lottare per gli Australian Open in programma la prossima settimana.

Soonwoo Kwon ha concluso le qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide con la delusione di aver perso al turno decisivo. Tuttavia, una seconda possibilità è arrivata quando è stato ripescato come lucky loser. Il sudcoreano ha preso slancio e ha concluso la sua settimana nel migliore dei modi, vincendo il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore.

Il numero 84 del mondo Kwon ha resistito a una battaglia di quasi tre ore con il numero 26 Roberto Bautista Agut per 6-4, 3-6, 7-6(4). Il sudcoreana ha subito due break nel terzo set, trovando anche la forza di recuperare. In questo modo si garantisce un salto al 52° posto della classifica ATP, eguagliando il suo miglior ranking di sempre.

Combined Adelaide 2 – hard – Finali

ATP Adelaide 2 Ivan Dodig / Austin Krajicek [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek [3] 0 0 Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [2] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [2] 0 0 Vincitore: Arevalo / Rojer per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [3] Ivan Dodig/ Austin Krajicekvs [2] Marcelo Arevalo/ Jean-Julien Rojer

2. [8] Belinda Bencic vs [5] Daria Kasatkina (non prima ore: 06:30)



WTA Adelaide #2 Belinda Bencic [8] Belinda Bencic [8] 6 6 Daria Kasatkina [5] Daria Kasatkina [5] 0 2 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0

3. [4] Roberto Bautista Agut vs [LL] Soonwoo Kwon (non prima ore: 08:30)



ATP Adelaide 2 Roberto Bautista Agut [4] Roberto Bautista Agut [4] 4 6 6 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 6 3 7 Vincitore: Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* ace 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Kwon 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Kwon 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kwon 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 S. Kwon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda) – Finali, cemento

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Auckland Nikola Mektic / Mate Pavic [1] Nikola Mektic / Mate Pavic [1] 6 6 10 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 4 7 6 Vincitore: Mektic / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 N. Mektic / Pavic 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 df 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 ace 3-4* df 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Mektic / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 4-5 → 5-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Mektic / Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Mektic / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mektic / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Richard Gasquet vs [2] Cameron Norrie (non prima ore: 02:00)