Jenson Brooksby fa il break colpendo la rete e sorride. Fognini risponde al sorriso (Video)

Jenson Brooksby si è qualificato lunedì per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Auckland in un match molto vivace contro Fabio Fognini, che ha avuto anche delle polemiche.

L’americano, che ha vinto per 6-7(2), 6-1, 6-3, ha fatto il break all’inizio del terzo set con una grande palla che ha toccato anche la rete e, mentre si dirigeva verso la sedia, aveva un sorriso sul volto senza scusarsi, ma a Fognini non è piaciuto.

L’italiano voleva che Brooksby si scusasse invece di festeggiare e, al termine dell’incontro, l’americano ha rivelato la breve ma intensa conversazione con il l’azzurro.

“Ha detto che avrei dovuto scusarmi con lui per aver colpito la rete, ma mi è stato insegnato che non è davvero basato sulla fortuna”, ha risposto.