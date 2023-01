ATP 250 Auckland: Tabellone Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Auckland – Tabellone Qualificazione – hard

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Finn Reynolds vs [5] Joao Sousa

2. [3] Dusan Lajovic vs Christopher Eubanks

3. [1] Thiago Monteiro vs Daniel Altmaier

4. [WC] Ajeet Rai vs [8] Taro Daniel

Court 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Jiri Lehecka vs Jan Choinski

2. Chun-Hsin Tseng vs [6] Facundo Bagnis

3. Alexandar Lazarov vs [7] Gregoire Barrere

4. [2] Federico Coria vs Luca Van Assche