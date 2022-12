ATP 250 Pune: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri ai nastri di partenza

ATP 250 Pune (India) – Tabellone Qualificazione, cemento

Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Maximilian Marterer vs Prajnesh Gunneswaran

2. [WC] Ramkumar Ramanathan vs [6] Otto Virtanen

3. [PR] Yuki Bhambri vs [7] Cedrik-Marcel Stebe

4. [WC] Aditya Vishal Balsekar vs [5] Flavio Cobolli

Court 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Nikola Milojevic vs [8] Nicholas David Ionel

2. [3] Mattia Bellucci vs Peter Gojowczyk

3. [2] Elias Ymer vs Miljan Zekic

4. [1] Christopher Eubanks vs Zdenek Kolar