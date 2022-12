Carlos Alcaraz ha definito tutto il programma 2023. Niente tornei Atp 250!

Carlos Alcaraz ha già definito il piano per la stagione 2023. Secondo il quotidiano Marca, il numero uno del mondo ha un calendario che comprende 20 tornei – comprese le ATP Finals -, ovvero tre in più rispetto al 2022. Tuttavia, spicca il fatto che non c’è spazio per nessun ATP 250, dato che il focus è sulle competizioni principali.

Rio de Janeiro, Acapulco, Barcellona, Queen’s o Halle, Pechino o Tokyo e Basilea o Vienna sono gli unici tornei Masters 1000 e Grand Slam extra nel programma dell’allievo di Juan Carlos Ferrero, che cerca di mantenere la leadership nella classifica ATP.

CALENDARIO DI ALCARAZ

Australian Open

ATP 500 di Rio de Janeiro

ATP 500 Acapulco

Master 1000 di Miami

Masters 1000 di Monte-Carlo

ATP 500 di Barcellona

Master 1000 di Madrid

Master 1000 di Roma

Roland Garros

ATP 500 di Queen’s ou Halle

Wimbledon

Masters 1000 de Toronto

Masters 1000 de Cincinnati

US Open

ATP 500 de Pequim ou Tóquio

Masters 1000 de Xangai

ATP 500 de Basileia ou Viena

Masters 1000 de Paris

ATP Finals