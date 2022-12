Roger Federer è andato a vedere una partita dell’NBA e ha ricevuto la più grande ovazione della serata

Dopo aver concluso la sua carriera tennistica, Roger Federer ha spiegato di voler dedicare il suo tempo a esplorare e guardare altri sport. Roger è stato presente in questi giorni ad un avvenimento di Basket: il detentore di 20 titoli del Grande Slam si è recato al Barclays Center per assistere alla partita dei Brooklyn Nets contro i Boston Celtics.

I tifosi dell’NBA hanno mostrato una chiara conoscenza di chi era presente e Federer ha ricevuto la più grande ovazione della serata, secondo i giornalisti presenti. “La più grande ovazione del giorno va a Roger Federer in piedi a bordo campo”, ha scritto uno di loro.

Un’altro mette Federer in cima alle star che hanno assistito alle partite casalinghe dei Nets a New York in questa stagione. “Roger Federer deve aver stabilito il record dell’applauso più forte per una celebrità al Barclays Center in questa stagione”, si legge.