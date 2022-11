Finire nei primi tre del mondo da Senior! Federer, Nadal e Djokovic da record

Concludere una stagione in uno dei primi tre posti della classifica è qualcosa di impressionante in qualsiasi fase della carriera. Ma farlo nella fase senior assume un rilievo ancora più notevole. In questo senso, i Big Three possiedono già l’intero podio dei giocatori più anziani che hanno chiuso l’anno tra i primi tre della classifica mondiale maschile.

In testa, con il record assoluto, rimane Roger Federer, che lo ha fatto nel 2019 quando aveva 38 anni e 4 mesi. Rafael Nadal, invece, è appena dietro, ed è accaduto in questa stagione, a 36 anni e 6 mesi. Infine, Novak Djokovic figura in terza posizione con 34 anni e 7 mesi, tenendo conto della chiusura della scorsa stagione.

Tennisti più anziani che hanno terminato la stagione nella Top3 della classifica ATP (1973-2022/ Singolare maschile):

🇨🇭 Roger Federer | 38y 4m, 2019

🇪🇸 Rafa Nadal | 36y 6m, 2022

🇷🇸 Novak Djokovic | 34y 7m, 2021

🇺🇸 Andre Agassi | 32y 8m, 2002

🇺🇸 Jimmy Connors | 32y 3m, 1984