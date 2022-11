Serie A1 femminile: Casale, Parioli, Beinasco e Tc Rungg in semifinale

Con la disputa della sesta giornata della Serie A1 femminile 2022 si è conclusa la fase a gironi.

Nella sesta giornata la Canottieri Casale di Jessica Pieri e Lisa Pigato, capolista del Girone 1 e già certa di un posto nei play-off, ha pareggiato a Roma contro le campionesse in carica del Tennis Club Parioli (Tena Lukas, Beatrice Lombardo, Martina Di Giuseppe). Il team piemontese chiudendo in testa si è assicurato l’opportunità di giocare in casa la sfida di ritorno dei playoff. Il team capitolino è invece riuscito a difendere il secondo posto (e quindi l’accesso ai play-off) dalla matricola AT Verona (Angelica Raggi, Aurora Zantedeschi), che nonostante il successo per 3-1 sul campo del BAL Lumezzane (Anastasia Piangerelli, Ylena In-Albon), fanalino di coda con zero punti, non è riuscito a conquistare i play-off. Verona e Lumezzane giocheranno dunque entrambe i playout.

Nel Girone 2 il Tennis Beinasco di Giulia Gatto-Monticone e Giulia Pairone, già sicuro di un posto nei play-off, ha difeso il primato grazie al successo casalingo per 3-1 sul TC Rungg Sudtirol (Dalila Spiteri e Verena Meliss), finalista nella passata edizione e a sua volta qualificato ai playoff. Venerdì il club altoatesino era uscito sconfitto per 3-1 nel recupero della quinta giornata contro il TC Italia. Proprio Forte dei Marmi, nonostante la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Lucia Bronzetti, ha superato 3-1 il TC Genova. Il successo, però, non è bastato al team toscano per agguantare in extremis i playoff: sia Tc Italia che TC Genova giocheranno infatti i playout.

Risultati della sesta giornata – domenica 20 novembre (inizio ore 10):

GIRONE 1

TC Parioli – Canottieri Casale 2-2

Tena Lukas (P) b. Anastasia Kulikova (C) 75 1-0 rit.

Stefania Rachel Rubini (C) b. Martina Di Giuseppe (P) 62 76(3)

Enola Chiesa (C) b. Beatrice Lombardo (P) 67(6) 61 64

Francesca Gandolfi/Beatrice Lombardo (P) b. Enola Chiesa/Stefania Rachel Rubini (C) 36 64 10-7

BAL Lumezzane – AT Verona 1-3

Angelica Raggi (V) b. Chiara Catini (L) 61 76(0)

Ylena In-Albon (L) b. Valentini Grammatikopoulou (V) 46 64 75

Aurora Zantedeschi (V) b. Rubina Marta De Ponti (L) 60 64

Aurora Zantedeschi/Angelica Raggi (V) b. Ylena In-Albon/Rubina Marta De Ponti (L) 61 76(4)

Classifica

13 (6) Società Canottieri Casale Monferrato – playoff

11 (6) Tc Parioli Roma – playoff

10 (6) AT Verona Falconeri – playout

0 (6) Bal Lumezzane (Brescia) – playout

GIRONE 2

TC Italia – TC Genova 3-1

Claudia Giovine (I) b. Martina Caregaro (G) 63 63

Lucia Bronzetti (G) b. Elisabetta Cocciaretto (I) 62 46 62

Emma Belluomini (I) b. Lucia Tognoni (G) 61 62

Claudia Giovine/Anastasia Bertacchi (I) b. Lucia Tognoni/Martina Caregaro (G) 63 64

Tennis Beinasco – TC Rungg 2-2

Martina Spigarelli (R) b. Federica Di Sarra (B) 1-0 rit.

Verena Meliss (R) b. Federica Rossi (B) 1-1 rit

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Barbara Haas (R) 62 64

Giulia Gatto-Monticone/Giulia Pairone (B) b. Barbara Haas/Verena Meliss (R) 62 76(6)

Recupero 5ª giornata TC Italia – TC Rungg 3-1 (giocata venerdì 18 novembre)

Classifica

13 (6) Tennis Beinasco (Torino) – playoff

10 (6) Tc Rungg Sudtirol – playoff

9 (6) Tc Italia Forte dei Marmi – playout

3 (6) Tc Genova 1893 – playout

REGOLAMENTO – Le prime due classificate di ciascun girone partecipano ad un tabellone di play-off (semifinali) a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno (giocheranno la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nella fase a gironi).

Le squadre terze e quarte classificate partecipano ad un tabellone di play-out a quattro squadre, con formula di andata e ritorno.

La formula degli incontri intersociali è di tre singolari e un doppio.

CALENDARIO – Le giornate di gara per l’A1 donne sono le seguenti:

– Fase a gironi: 9, 23 e 30 ottobre, 1°, 6 e 20 novembre

– Play-out: 27 novembre e 4 dicembre

– Play-off / semifinali: 27 novembre e 4 dicembre

– Finale: 10 e 11 dicembre (Circolo Stampa Sporting Torino)