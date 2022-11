Challenger Temuco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Temuco – Tabellone Principale – terra

(1) Bagnis, Facundo vs Qualifier

Torres, Juan Bautista vs Hardt, Nick

Reis Da Silva, Joao Lucas vs (WC) Galarza, Juan Ignacio

Alvarez, Nicolas vs (8) Kicker, Nicolas

(3) Varillas, Juan Pablo vs (WC) Bruna, Nicolas

Qualifier vs Navone, Mariano

Burruchaga, Roman Andres vs Mejia, Nicolas

Lock, Benjamin vs (5) Rodriguez Taverna, Santiago

(6) Mena, Facundo vs Qualifier

Tirante, Thiago Agustin vs Dutra da Silva, Daniel

Decamps, Gabriel vs Leite, Wilson

(WC) Otegui, Juan Bautista vs (4) Ficovich, Juan Pablo

(7) Olivo, Renzo vs Qualifier

Qualifier vs Domingues, Joao

Qualifier vs Villanueva, Gonzalo

Paz, Juan Pablo vs (2) Gomez, Emilio

(1/Alt) Zukas, Matiasvs ByeLock, Courtney Johnvs (10/Alt) Nunez, Victor

(2) Alves, Mateus vs Bye

(WC) Fernandez, Piero vs (8) Andreozzi, Guido

(3) Ayeni, Alafia vs (WC) Ortiz Gamonal, Diego

Achondo, Gonzalo vs (12/Alt) Villalon, Nicolas

(4) Farjat, Tomas vs (WC) Menzel, Thomas

Arias, Boris vs (7) Bicknell, Blaise

(5) Lipovsek Puches, Tomas vs (Alt) Galdos, Sergio

(Alt) Santibanez, Sebastian vs (11) Castro, Cristobal

(6/Alt) Zeballos, Federico vs (Alt) Martinez, Luis David

(WC) Torres, Benjamin vs (9) Brown, Preston