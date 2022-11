Carlos Alcaraz giocherà fino all’Australian Open solo match di esibizione

Carlos Alcaraz ha ricevuto buone notizie e il suo recupero dall’infortunio all’addome che lo ha costretto a ritirarsi dalle ATP Finals sta procedendo nel migliore dei modi. Il numero uno del mondo ha già definito il suo piano per l’inizio della prossima stagione, con la novità che giocherà solo partite di esibizione prima degli Australian Open.

Carlitos inizierà ad allenarsi presso l’Accademia Juan Carlos Ferrero il 28 novembre. Poi si recherà ad Abu Dhabi, dove il 17 dicembre giocherà il Mubadala Exhibition, in cui partirà direttamente alle semifinali. Giocheranno anche Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Frances Tiafoe e Cameron Norrie.

Tornerà poi in Spagna, dove resterà fino all’8 gennaio, quindi non parteciperà, come è già noto, alla United Cup. A quel punto prenderà l’aereo per l’Australia, dove disputerà due incontri del Kooyong Classic, un altro evento di esibizione, che per il momento vedrà protagonisti Marin Cilic e Alex de Minaur. Sarà la preparazione finale per gli Australian Open, che inizieranno il prossimo 16 gennaio.