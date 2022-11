ATP Finals 2022 – Torino: I risultati con il dettaglio della Seconda giornata. Djokovic batte in due set Tsitsipas. Rublev vince una pazza partita contro Daniil Medvedev

Novak Djokovic (ATP 8) è partito subito forte nelle ATP Finals di Torino. Contro il numero uno del Gruppo Rosso, il greco Stefanos Tsitsipas (3), il serbo si è imposto 6-4 7-6 (7/4) mostrando un tennis solido e riuscendo a contenere il ritorno dell’avversario nel secondo set. Strappato il servizio all’ateniese in apertura di parziale ed incamerato senza preoccupazioni il primo set, Nole ha dovuto difendere nella seconda frazione l’unica palla break concessa nel match all’avversario, prima di imporsi con autorevolezza al tie-break.

Andrey Rublev e Daniil Medvedev hanno deciso di regalarci le prime montagne russe delle ATP Finals 2022. Se i parchi di divertimento sono pieni di sorprese, non poteva che essere Andrey il vincitore di una serata che ha avuto tutto e che si è decisa nel modo più bello possibile, in un tie-break finale in cui Rublev ha avuto bisogno di quattro palle match per alzare finalmente le braccia e vincere la partita per (6-7(7), 6-3, 7-6(7)).

Rublev è stato nettamente superiore per tutto l’incontro, ma ha dovuto scacciare i suoi fantasmi: ha sprecato sei palle set nel primo set e ha avuto bisogno di un’impressionante rimonta contro un Medvedev un po’ sottotono.

ATP Finals – Turin (Italia), cemento (al coperto) – 2° Giornata

1. [1] Wesley Koolhof/ Neal Skupskivs [8] Thanasi Kokkinakis/ Nick Kyrgios

2. [4] Daniil Medvedev vs [6] Andrey Rublev (non prima ore: 14:00)



3. [4] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 18:30)



4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [7] Novak Djokovic (non prima ore: 21:00)



(1) Nadal, Rafael(3) Ruud, Casper(5) Auger-Aliassime, Felix(8) Fritz, Taylor

GRUPPO ROSSO

(2) Tsitsipas, Stefanos 0-1 0-2

(4) Medvedev, Daniil 0-1 1-2

(6) Rublev, Andrey 1-0 2-1

(7) Djokovic, Novak 1-0 2-0

Gruppo Verde

[1] Koolhof/Skupski 1-0 2-1

[4] Mektic/Pavic 1-0 2-1

[5] Dodig/Krajicek 0-1 1-2

[8] Kokkinakis/Kyrgios 0-1 1-2

Gruppo Rosso

[2] Ram/Salisbury 1-0 2-1

[3] Arevalo/Rojer 0-1 0-2

[6] Glasspool/Heliovaara 1-0 2-0

[7] Granollers/Zeballos 0-1 1-2