ITF Solarino: Giorgia Pedone e Virginia Ferrara ancora campionesse del doppio. Federica Bilardo raggiunge la finale contro Jacqueline Cabaj Award

E’ una GVH Cup di marca siciliana quella pronta ad andare in archivio allo Zaiera Tennis Facility per la seconda settimana dell’ITF World Tennis Tour di Solarino. I risultati maturati questa mattina hanno incoronato, nuovamente e un anno dopo, campionesse del doppio le diciottenni palermitane Giorgia Pedone e Virginia Ferrara.

Il carpet solarinese si conferma fortunato per le tenniste siciliane, vincenti contro l’olandese Lian Tran (vincitrice della specialità durante la TopSpin Energy Cup) e l’uzbeka Sevil Yuldasheva con il punteggio di 6-3, 6-2.

Giorgia Pedone ha anche sfiorato l’accesso alla finale del singolare contro la testa di serie Jacqueline Cabaj Award, ma ha ceduto dopo quasi tre ore di gioco 2-6, 7-5, 6-2. Tra Cabaj Award e il decimo titolo ITF in carriera ci sarà la palermitana Federica Bilardo, vittoriosa su Carola Cavelli 2-6, 0-6.