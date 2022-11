WTA Finals 2022 – Fort Worth: Nella prima giornata successi di Maria Sakkari e Aryna Sabalenka

Maria Sakkari ha iniziato con una vittoria le WTA Finals, ed ha fatto sentire la sua presenza a Fort Worth, in Texas. La numero cinque del ranking mondiale ha firmato un grande trionfo per celebrare la vendetta contro Jessica Pegula (3ª), che l’aveva battuta una settimana fa nella finale del WTA 1000 di Guadalajara.

In un incontro equilibrato, Sakkari ha sconfitto l’americana per 7-6(6) e 7-6(4), con quattro break al servizio ciascuna. Pegula ha anche tentato una rimonta, salvando due match point sul 5-6 nel secondo set, ma non è riuscita a gestire i due tie-break e si è arresa alla greca.

La numero sette del mondo Aryna Sabalenka ha esordito questo lunedì con una vittoria molto importante alle WTA Finals di Fort Worth, facendo un passo molto importante nella lotta per la qualificazione alle semifinali.

La bielorussa, che ha raggiunto la fase a gironi del torneo del 2021, ha sconfitto la tunisina Ons Jabeur, numero due del mondo, per 3-6, 7-6(5) e 7-5 in 2h31 nel primo incontro, dove è stata sotto per 2-4 nel terzo parziale.

WTA Wta Finals Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] 6 6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [8] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [8] 4 3 Vincitori: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 df 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 15-15 df 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 1-2 → 2-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Wta Finals Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 6 6 Maria Sakkari [5] Maria Sakkari [5] 7 7 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4*-3 4-4* 4*-5 4-5* ace 4*-6 6-6 → 6-7 Jessica Pegula 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jessica Pegula 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0-1* 0-2* 0*-3 0-3* 1*-3 2-3* 2*-3 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4*-5 4-6* 5*-6 5-6* 6*-6 df 6-7* 6*-7 6-6 → 6-7 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Maria Sakkari 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Wta Finals Ons Jabeur [2] Ons Jabeur [2] 6 6 5 Aryna Sabalenka [7] Aryna Sabalenka [7] 3 7 7 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Ons Jabeur 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Ons Jabeur 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 40-0 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1-0* 1*-0 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 Aryna Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

WTA Wta Finals Coco Gauff / Jessica Pegula [3] Coco Gauff / Jessica Pegula [3] 4 6 7 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [6] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [6] 6 4 10 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GRUPPO TRACY AUSTIN

(1) Iga Swiatek

(4) Coco Gauff

(6) Caroline Garcia

(8) Daria Kasatkina

GRUPPO NANCY RICHEY

(2) Ons Jabeur 0-1 – 1-2 – 17-17

(3) Jessica Pegula 0-1 – 0-2 – 12-14

(5) Maria Sakkari 1-0 – 2-0 – 14-12

(7) Aryna Sabalenka 1-0 – 2-1 – 17-17

Rosie Casals Group

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(3) Coco Gauff / Jessica Pegula

(6) Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

(8) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

Pam Shriver Group

(2) Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

(4) Veronika Kudermetova / Elise Mertens

(5) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

(7) Beatriz Haddad Maia / Anna Danilina