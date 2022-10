Luca Nardi, Bergamo per correre verso i top-100 (con la situazione aggiornata)

La prima wild card del Trofeo Perrel-Faip va al talentino Luca Nardi, numero 130 ATP e vincitore di tre Challenger nel 2022. Già invitato nelle ultime due edizioni, stavolta si presenta come potenziale protagonista. Con uno sguardo al main draw dell’Australian Open…

Con oltre trecento posizioni scalate in dodici mesi, Luca Nardi punta nuovamente sul Trofeo Perrel-Faip di Bergamo, presented by BPER Banca. Il talento pesarese, infatti, è la prima delle tre wild card per la diciassettesima edizione del torneo. Sarà la terza apparizione di Nardi a Bergamo, tutte con wild card. Ma se negli anni passati l’aveva ottenuta perché la classifica non gli consentiva di entrare in tabellone, stavolta si presenterà al Pala Intred come potenziale star. Nel 2020 si arrese a Viktor Durasovic, mentre l’anno scorso perse contro Illya Marchenko. All’epoca era numero 437 del mondo: oggi è un giocatore diverso, reduce da un 2022 straordinario che lo ha portato all’attuale 130esima posizione. Nardi ha vinto tre ATP Challenger: Forlì, Lugano e Manacor. I primi due sono arrivati sul cemento indoor, in condizioni molto simili a quelle che troverà a Bergamo. Il suo feeling con questo tipo di campi è stato certificato qualche settimana fa, quando si è qualificato per l’ATP 500 di Nur Sultan, in Kazakhstan, dove ha poi passato un turno e giocato alla pari contro il top-5 Stefanos Tsitsipas.

CACCIA A MELBOURNE

Il marchigiano è ritenuto la naturale prosecuzione di un gruppo di talenti cristallini del nostro tennis: con Jannik Sinner nato nel 2001 e Lorenzo Musetti nel 2002, Nardi è classe 2003 (ha compiuto 19 anni lo scorso agosto) e da tempo ha attirato l’interesse degli addetti ai lavori per la qualità del suo tennis: concreto, efficace e spettacolare. Inoltre è molto apprezzato per l’educazione e un’indole decisamente tranquilla. Il suo arrivo rappresenta un primo grande colpo per il Trofeo Perrel-Faip, che punta a confermare la fama di torneo in grado di lanciare le stelle del futuro. Nardi è sempre più una realtà: tra l’altro, un buon risultato a Bergamo lo avvicinerebbe alla fatidica soglia dei top-100 ATP che significherebbe ammissione diretta all’Australian Open 2023. Il Trofeo Perrel-Faip si giocherà dal 30 ottobre al 6 novembre e ha ancora a disposizione due wild card. L’obiettivo è impreziosire un campo di partecipazione già molto competitivo, con un cut-off straordinario, fissato al numero 154 ATP.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Bergamo (MD) Inizio torneo: 31/10/2022 | Ultimo agg.: 19/10/2022 12:18 Main Draw (cut off: 154 - Data entry list: 11/10/22 - Special Exempts: 0/0) 95. N. Borges

N. Borges 107. N. Jarry

N. Jarry 108. T. Machac

T. Machac 110. Z. Zhang

Z. Zhang 111. K. Majchrzak

K. Majchrzak 118. F. Verdasco

F. Verdasco 119. G. Barrere

G. Barrere 121. J. Struff

J. Struff 125. E. Ymer

E. Ymer 136. Z. Bergs

Z. Bergs 137. J. Kovalik

J. Kovalik 138. Z. Piros

Z. Piros 139. D. Stricker

D. Stricker 140. J. Rodionov

J. Rodionov 143. F. Misolic

F. Misolic 145. D. Novak

D. Novak 146. V. Kopriva

V. Kopriva 148. A. Shevchenko

A. Shevchenko 151. G. Brouwer

G. Brouwer 153. M. Guinard

M. Guinard 154. M. Arnaldi Alternates 1. L. Broady (157)

L. Broady (157) 2. F. Cobolli (164)

F. Cobolli (164) 3. Y. Hanfmann (166)

Y. Hanfmann (166) 4. G. Mager (167)

G. Mager (167) 5. D. Kuzmanov (168)

D. Kuzmanov (168) 6. F. Marozsan (178)

F. Marozsan (178) 7. A. Ritschard (182)

A. Ritschard (182) 8. H. Laaksonen (183)

H. Laaksonen (183) 9. F. Maestrelli (186)

F. Maestrelli (186) 10. B. Gojo (187)

B. Gojo (187) 11. A. Bellier (194)

A. Bellier (194) 12. A. Vavassori (195)

A. Vavassori (195) 13. N. Fatic (199)

N. Fatic (199) 14. L. Lokoli (204)

L. Lokoli (204) 15. A. Escoffier (211)

A. Escoffier (211) 16. A. Andreev (214)

A. Andreev (214) 17. A. Arnaboldi (219)

A. Arnaboldi (219) 18. M. Kukushkin (224)

M. Kukushkin (224) 19. A. Celikbilek (230)

A. Celikbilek (230) 20. M. Gigante (234)

M. Gigante (234)