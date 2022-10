Nitto ATP Finals: posticipato l’inizio delle finali del 20 novembre

ATP e FIT annunciano una modifica negli orari delle finali delle Nitto ATP Finals. La sessione finale, in calendario domenica 20 novembre, inizierà alle 16 CET con la finale del torneo di doppio per proseguire con quella del singolare, in programma non prima delle 19 CET. Il posticipo è stato deciso per garantire la migliore audience globale all’evento più importante dell’edizione 2022 dell’ATP Tour. Infatti, lo spostamento al 20 novembre della cerimonia inaugurale e della prima partita della Coppa del Mondo di calcio, che prenderà il via in Qatar con il match fra la squadra di casa e l’Ecuador, avrebbe determinato una sovrapposizione con lo svolgimento della finale del singolare, attualmente previsto per le 17 CET. Gli orari di tutte le giornate precedenti non subiranno alcuna modifica.

Domenica 20 novembre sarà una giornata di grande spettacolo per tutta Torino e per le migliaia di turisti italiani e stranieri che saranno nel capoluogo piemontese. Oltre alle finali di singolare e doppio in programma all’interno del Pala Alpitour, sin dalla mattina sarà aperto a tutti con accesso gratuito il Fan Village, replicando così quanto accadrà sabato 12 novembre, il giorno della sua inaugurazione. Da domenica 13 a sabato 19 l’area sarà riservata ai possessori di biglietti fino alle 21, quando l’accesso sarà libero.

All’interno del Fan Village ci sarà un’area coperta di 3600 metri quadrati, suddivisa in una zona commerciale e un’area ristorativa, dove ogni appassionato potrà soddisfare la propria voglia di tennis e costruire ricordi indimenticabili. Il trofeo delle Nitto ATP Finals sarà esposto nel cuore del Fan Village, mentre le mascotte Lob e Drop animeranno la giornata, guidando gli spettatori tra gli stand e interagendo con loro.

Grazie anche alle attività proposte dai partner dell’evento, l’esperienza nel Fan Village sarà immersiva e interattiva. Un campo da minitennis sarà allestito nel Fan Village, con gli insegnanti FIT che aiuteranno grandi e piccoli a cimentarsi con la racchetta in mano per i principianti e a migliorare nella tecnica per chi ha più esperienza. E per gli appassionati degli sport virtuali non mancherà l’occasione di sfidarsi anche su un campo da tennis elettronico, grazie a quattro postazioni di eGames disponibili gratuitamente. Tutto questo senza perdersi nulla di quel che avviene all’interno del Pala Alpitour, grazie alla presenza dei maxischermi che consentiranno di seguire l’andamento dei match in diretta insieme ad altri entusiasmanti contenuti.