ATP 250 Firenze: Musetti show, domina Zapata Miralles e vola ai quarti

Finalmente un italiano brilla all’ATP 250 di Firenze. Lorenzo Musetti gioca un tennis stellare per qualità e di grande intensità, dominando lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (6-3 6-0 lo score) e volando così ai quarti di finale del torneo toscano, dove trova l’americano Mackenzie McDonald.

Uno dei migliori Musetti visti quest’anno, non solo per quelle giocate spettacolari che fanno saltare in piedi il pubblico, ma soprattutto per la continuità di prestazione al suo massimo livello. Tutto ha funzionato nel gioco dell’azzurro, a partire dal servizio, davvero incisivo e preciso. Forte di una prima palla così buona e di una seconda assai sicura e profonda, il tennis di Lorenzo è andato in ritmo, in ogni soluzione e in ogni angolo del campo. Non un’incertezza, non una pausa. Col diritto ha governato lo scambio, mai in difficoltà nell’impattare con forza e precisione il ritmo discreto ma non così profondo e senza variazioni del rivale. Col rovescio dominato l’avversario, netto il gap a favore dell’azzurro, bravo a prendersi punti pesanti spingendo o tagliando con dei back per riprendere campo e quindi spostarsi a sinistra per sparare a tutta col diritto. Veloce anche a correre in avanti, sia con un approccio sulle palle più corte, che per recuperare i tentativi di smorzata – così così – dell’avversario.

Rapido, scattante, molto focalizzato, anche in difesa è stato pronto, reattivo e molto efficace. Zapata Miralles per quasi tutto il match è parso disarmato, incapace di trovare una contromossa alla qualità e completezza del tennis di Lorenzo. Una partita stellare, in cui ha brillato non solo per la sua straordinaria qualità ma anche per l’intensità e continuità di prestazione, questo è l’aspetto più positivo della sua partita, davvero una di quelle da conservare. Un Musetti splendido, che regala emozioni e grande tennis. Bravo!

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Musetti inizia l’incontro al servizio, molto deciso con i colpi da fondo e incisivo con il servizio. Zapata Miralles spinge col diritto, ma Musetti è bravo ad entrare nella palla e trovare profondità. Lorenzo nel terzo gioco trova un Ace importante sul 15-30, salvando un potenziale pericolo. Quindi in risposta sul 2-1 si porta 0-30 (bel passante di rovescio) e ha una palla break sul 30 pari. Sbaglia in risposta col rovescio, sprecando la chance. Zapata Miralles è in difficoltà anche nel sesto gioco sul 3-2, per colpa di un paio di errori gravi (uno sotto rete terribile). Con una splendida risposta di diritto cross, ottiene la seconda palla break del match. Affossa però un diritto dal centro, un po’ affrettato. L’azzurro ai vantaggi vince un lungo e duro scambio al centro, ecco la terza palla break. Stavolta il BREAK arriva, altro duro scambio, Bernabe cerca una palla corta che arriva a mezza rete. 4-2 Musetti. Molto incisivo al servizio Lorenzo, bravo anche a cambiare con la smorzata improvvisa, cogliendo lo spagnolo troppo arretrato. Il quarto Ace del set lo porta 5-2. È in controllo dello scambio e dei ritmi del match. Il toscano serve sul 5-3 per chiudere il parziale. Serve bene, e col diritto dall’angolo sinistro è molto incisivo, come la sbracciata micidiale sul 15 pari. Con una splendida smorzata di diritto, sale 40-15, due set point. Basta il primo, servizio al centro e diritto inside out. 6-3. Non una pausa, non un’incertezza, una macchina al servizio (ancor più con una seconda palla molto sicura). Musetti show a Firenze.

L’onda di Musetti non si arresta nemmeno nel secondo set, diventando uno Tsunami che travolge Zapata Miralles: un rovescio a-la-Musetti, splendido in corsa lungo linea, gli vale un break immediato nel primissimo game. Esecuzione maestosa, meraviglia balistica che lo manda avanti 1-0 e servizio. Il pubblico è tutto in piedi. Tutto gli riesce, anche una difesa estrema in recupero. Sicuro al servizio, efficace da fondo, è in stato di grazia. 2-o e 9 punti a 1 nel secondo set, tutti giocati con grande autorità e qualità. Bernabe è in crisi anche servendo nel terzo game, non riesce a sfondare l’azzurro e non ha magie da mettere in campo. 15-40, due palle del doppio allungo per Lorenzo. Non riesce in un difficile passante stretto di diritto sulla prima; si salva lo spagnolo buttandosi a rete sulla seconda. Musetti strappa la terza palla break avventandosi con un rovescio micidiale su un tentativo di palla corta maldestro. Scivola Bernabe avanzando, letteralmente al tappeto, sul 3-0 Musetti. Il match di fatto si chiude qua, lo spagnolo è k.o. tecnico, gioca una serie di colpi senza una idea, come stordito dalla qualità ma anche efficacia del tennis di Lorenzo. 4-0 e poi 5-0 con una chiusura magistrale sotto rete. Showtime! Chiude 6-0 con al primo match point con un Ace al centro. Il colpo che più ha brillato nella partita. Prestazione eccellente, bravo Lorenzo! Esce dal campo sotto una vera ovazione, davvero meritata. Così si gioca in paradiso.

ATP Florence Lorenzo Musetti [3] Lorenzo Musetti [3] 6 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 3 0 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 4-0 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

9 ACES 01 DOUBLE FAULTS 022/38 (58%) FIRST SERVE 29/51 (57%)20/22 (91%) 1ST SERVE POINTS WON 14/29 (48%)12/16 (75%) 2ND SERVE POINTS WON 10/22 (45%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 5/9 (56%)8 SERVICE GAMES PLAYED 715/29 (52%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 2/22 (9%)12/22 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 4/16 (25%)4/9 (44%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)7 RETURN GAMES PLAYED 812/16 (75%) NET POINTS WON 7/13 (54%)21 WINNERS 84 UNFORCED ERRORS 1332/38 (84%) SERVICE POINTS WON 24/51 (47%)27/51 (53%) RETURN POINTS WON 6/38 (16%)59/89 (66%) TOTAL POINTS WON 30/89 (34%)211 km/h MAX SPEED 197 km/h197 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 183 km/h147 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 140 km/h