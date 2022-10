Kokkinakis si è operato al naso

Piccolo intervento per l'australiano

Attraverso una storia su Instagram, l’australiano Thanasi Kokkinakis ha comunicato di essersi sottoposto ad un intervento al naso. Non ha specificato nient’altro, solo lo scatto dall’ospedale poco dopo l’intervento.

Auguriamo a Thanasi un pronto rientro, sperando di vederlo in campo alle Finals di Torino insieme a Nick Kyrgios. I due infatti sono attualmente al sesto posto della Race to Turin di doppio, e sarebbero una garanzia di spettacolo per il pubblico del PalaAlpitour.