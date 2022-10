ATP 250 Firenze e Gijon: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Cobolli supera le quali a Firenze (con il tabellone aggiornato)

MD

(1) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Fucsovics, Marton vs Otte, Oscar

(WC) Zeppieri, Giulio vs (Q) Celikbilek, Altug

Gasquet, Richard vs (8) Nakashima, Brandon

(3) Musetti, Lorenzo vs Bye

Sonego, Lorenzo vs Zapata Miralles, Bernabe

Goffin, David vs (WC) Passaro, Francesco

McDonald, Mackenzie vs (6) Brooksby, Jenson

(7) Bublik, Alexander vs Garin, Cristian

(Q) Cobolli, Flavio vs Moutet, Corentin

Wolf, J.J. vs (WC) Maestrelli, Francesco

Bye vs (4) Cressy, Maxime

(5) Karatsev, Aslan vs Griekspoor, Tallon

(Q) van Rijthoven, Tim vs (Q) Ymer, Mikael

Galan, Daniel Elahi vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (2) Berrettini, Matteo

ATP 250 Florence (Italia) – TD Qualificazione, cemento (al coperto)

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Zhizhen Zhang vs [5] Flavio Cobolli



ATP Florence Zhizhen Zhang [4] Zhizhen Zhang [4] 4 3 Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Zhang 15-0 15-15 40-A 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Z. Zhang 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Altug Celikbilek vs [8] Andrea Vavassori



ATP Florence Altug Celikbilek Altug Celikbilek 6 6 Andrea Vavassori [8] Andrea Vavassori [8] 1 4 Vincitore: Celikbilek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 0-1 → 1-1 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Campo 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Tim van Rijthoven vs [WC] Gianmarco Ferrari



ATP Florence Tim van Rijthoven [3] Tim van Rijthoven [3] 6 7 Gianmarco Ferrari Gianmarco Ferrari 4 6 Vincitore: van Rijthoven Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 ace 6-2* 6-6 → 7-6 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 G. Ferrari 0-15 df 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. van Rijthoven 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Ferrari 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 4-4 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 G. Ferrari 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Ferrari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 G. Ferrari 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 G. Ferrari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Ferrari 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. van Rijthoven 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 G. Ferrari 0-15 0-30 df 0-0 → 1-0

2. [2] Mikael Ymer vs [7] Borna Gojo



ATP Florence Mikael Ymer [2] Mikael Ymer [2] 4 6 6 Borna Gojo [7] Borna Gojo [7] 6 4 4 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-0

ATP Gijon Carlos Taberner [1] Carlos Taberner [1] 2 2 Alexey Vatutin [7] Alexey Vatutin [7] 6 6 Vincitore: Vatutin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Taberner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Vatutin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Taberner 15-30 1-3 A. Vatutin 0-15 15-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Vatutin 15-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

1. [1] Carlos Tabernervs [7] Alexey Vatutin

2. [2] Manuel Guinard vs [8] Nikolas Sanchez Izquierdo (non prima ore: 14:00)



ATP Gijon Manuel Guinard [2] Manuel Guinard [2] 4 7 7 Nikolas Sanchez Izquierdo [8] Nikolas Sanchez Izquierdo [8] 6 5 5 Vincitore: Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Guinard 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Guinard 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 N. Sanchez Izquierdo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Sanchez Izquierdo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Guinard 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Guinard 0-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Lorenzo Giustino vs [5] Nicolas Alvarez Varona



ATP Gijon Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 2 2 Nicolas Alvarez Varona [5] Nicolas Alvarez Varona [5] 6 6 Vincitore: Alvarez Varona Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Giustino 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-4 → 0-5 L. Giustino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Pista 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Titouan Droguet vs [6] Marco Trungelliti