ATP 500 Astana e Tokyo: I risultati con il dettaglio del Day 4. Novak Djokovic e Daniil Medvedev avanzano ad Astana

Novak Djokovic continua ad andare avanti. Il numero sette ATP continua a essere in gran forma e ha ottenuto un’altra vittoria, questa volta qualificandosi facilmente per i quarti di finale dell’Astana Open. È l’ottava volta in nove tornei disputati nel 2022 che raggiunge gli ultimi otto posti del torneo.

Nole non ha dato alcuna possibilità a Botic van de Zandschulp (34°) e ha chiuso l’incontro per 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Djokovic ha affrontato anche una palla break in ogni set, ma l’ha salvata senza problemi e ha dato vita a un’altra prova di grande sicurezza. Non perde nel circuito ATP dai quarti di finale del Roland Garros, con l’unica pecca di una sconfitta alla Laver Cup.

In attesa di raggiungere la sua quinta finale stagionale, Djokovic se la vedrà con Karen Khachanov, che ha evitato di ripetere la finale di Tel Aviv della scorsa settimana battendo Marin Cilic per 2-6, 6-3, 6-3.

Con l’obiettivo di sferrare un attacco deciso nel finale di stagione, Daniil Medvedev ha già timbrato il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Astana. Difendendo il suo status di seconda testa di serie, il numero quattro del mondo ha smantellato il tennis di Emil Ruusuvuori (53°) e si è imposto con sicurezza.

Medvedev ha battuto il finlandese per 6-3, 6-2 senza dover forzare troppo. Medvedev ha raggiunto i quarti di finale di un torneo ATP Tour per la nona volta in questa stagione.

l russo si prepara ora ad affrontare un incubo che è stato cronico nella sua carriera. Stiamo parlando di Roberto Bautista Agut, lo spagnolo con il quale ha un bilancio negativo di 4-1 nei testa a testa. L’unica volta che lo ha sconfitto è stato già in questa stagione, sull’erba di Halle, una settimana prima di perdere nuovamente contro Bautista a Maiorca.

ATP 500 Astana (Kazakistan) – 2° Turno, cemento (al coperto)

1. [9] Marin Cilicvs Karen Khachanov

2. Alexander Bublik vs [7] Hubert Hurkacz (non prima ore: 10:30)



3. Botic van de Zandschulp vs [4/WC] Novak Djokovic (non prima ore: 14:00)



4. Emil Ruusuvuori vs [2] Daniil Medvedev



Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



2. [1] Tim Puetz / Michael Venus vs Adrian Mannarino / Fabrice Martin (non prima ore: 09:30)



3. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



4. Hubert Hurkacz / Jan Zielinski vs Simone Bolelli / Fabio Fognini



ATP 500 Tokyo (Giappone) – 2° Turno, cemento

1. [4] Frances Tiafoevs Bernabe Zapata Miralles

2. Miomir Kecmanovic vs [8] Daniel Evans



3. [5] Nick Kyrgios vs Kamil Majchrzak



4. [7] Denis Shapovalov vs [Q] Rio Noguchi (non prima ore: 11:00)



5. [LL] Hiroki Moriya vs [3] Taylor Fritz



RAKUTEN MOBILE ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brandon Nakashima vs [9] Borna Coric



2. [Q] Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Matthew Ebden / Max Purcell



3. Brandon Nakashima / Hunter Reese vs [3] Rafael Matos / David Vega Hernandez



4. [4] Daniel Evans / John Peers vs Mackenzie McDonald / Marcelo Melo



5. [1] Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios vs Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles