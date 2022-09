Da Parma: Il resoconto di giornata con il programma di domani. In campo 5 azzurre

Sloane Stephens torna in città e non tradisce le attese approdando al secondo turno del Parma Ladies Open presented by Iren. L’americana parte con il piede giusto nel torneo WTA 250 co-organizzato da MEF Tennis Events e dal TC Parma con il contributo del Comune di Parma. Proprio sui campi in terra rossa del circolo emiliano la quarta testa di serie ha vinto in lotta contro la polacca Magdalena Frech per 3-6 6-3 6-4. Avanza al secondo round anche la numero sei del seeding Ana Bogdan, che non ha lasciato scampo ad una Laura Pigossi domata 6-1 6-2. Nella giornata di martedì 27 settembre faranno l’esordio ben cinque azzurre: Martina Trevisan (seconda testa di serie), Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Matilde Paoletti.

Sloane Stephens: “Viaggiare è una fortuna, Parma è fantastica” – “Mi aspettavo un match duro ed è stato così, ma ho combattuto con le armi che avevo a disposizione e sono contenta di aver vinto – le parole di Sloane Stephens al termine del successo per 3-6 6-3 6-4 contro la polacca Magdalena Frech -. Spostarsi all’improvviso sulla terra non è facile, però a Parma l’anno scorso mi ero trovata bene quindi sono venuta molto volentieri”. Proprio in riferimento alla città emiliana, l’attuale numero 50 del mondo e campionessa degli US Open nel 2018, ha parlato del tour fatto in centro alla vigilia dell’esordio: “Ho cambiato approccio, adesso se ne ho occasione visito sempre i posti dove gioco: ho la fortuna di viaggiare e voglio sfruttarla. Nel 2021 non potevamo uscire dall’hotel quindi sono contenta di aver potuto recuperare quest’anno. Parma è fantastica, il Duomo ed il Teatro Regio sono incredibili”. Al secondo turno l’americana se la vedrà contro la vincente della sfida tra Danka Kovinic e Oceane Dodin.

Center Court – ore 10:00

Maryna Zanevska vs (8) Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto vs (7) Nuria Parrizas Diaz

Jasmine Paolini vs Jule Niemeier Non prima 13:00

Matilde Paoletti vs Gabriela Lee

Sara Sorribes Tormo vs (2) Martina Trevisan Non prima 18:00

Grand Stand – ore 10:00

Dalma Galfi vs Erika Andreeva

Arantxa Rus vs Panna Udvardy

Viktoriya Tomova vs (3) Irina-Camelia Begu

(3) Anna Danilina / (3) Jesika Maleckova vs Emily Appleton / Quinn Gleason Non prima 14:00

Court 1 – ore 10:00

Simona Waltert vs Tamara Zidansek

Danka Kovinic vs Oceane Dodin

(5) Anna Bondar vs Mayar Sherif

Alena Fomina-Klotz / Oksana Selekhmeteva vs (4) Timea Babos / (4) Angela Kulikov Non prima 15:00

I risultati di lunedì 26 settembre

1° turno

Sloane Stephens (4) b. Magdalena Frech 3-6 6-3 6-4

Ana Bogdan (6) b. Laura Pigossi 6-1 6-2

Anna Karolina Schmiedlova (Q) b. Reka Luca Jani 6-2 6-4