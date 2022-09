Alcaraz è il primo numero 1 del mondo a perdere al debutto dai tempi di Juan Carlos Ferrero (suo attuale allenatore e sempre in Davis)

Carlos Alcaraz ha debuttato come numero uno del mondo durante le finali di Coppa Davis, ma questa prima volta non è andata come sicuramente si aspettava. Felix Auger-Aliassime si è imposto nell’incontro della fase a gironi, condannando lo spagnolo alla sconfitta.

Per dare un’idea, Alcaraz è il primo tennista a perdere al debutto come leader della classifica ATP daI tempi di un certo Juan Carlos Ferrero, suo attuale allenatore. Prima di allora, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Daniil Medvedev aveva vinto il loro primo incontro da detentori del trono della classifica mondiale maschile.

